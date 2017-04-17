روابط عمومی ها مشاوران افکار عمومی در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز دوشنبه در دومین نشست تخصصی با روابط عمومی های شهرستان قروه با محوریت آگاه سازی انتخابات، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی روابط عمومی ها ضعف در اطلاع رسانی و بیان عملکردها به مردم در راستای شفافیت سازی است.

وی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات و نقش روابط عمومی ها در این برهه حساس، افزود: انتخابات به عنوان آبروی نظام آن چنان اهمیتی دارد که زیر نظر نگاه دوست و دشمن رصد می شود و در این میان دشمنان هر کدام به شیوه های مختلف به دنبال از رونق انداختن این صحنه حیاتی در جامعه هستند.

به گفته کولانی باید در محور انتخابات دقت نظر داشته و واقعیت ها همان طور که هست به اطلاع مردم رسانده شود که یکی از منابع اطلاع رسانی در این مورد روابط عمومی ها هستند که می توانند با ارائه گزارش های عملکردی سازمان های خود افکار عمومی را نسبت به مسایل آگاه کنند.

وی تلاش برای مشارکت حداکثری مردم، سلامت در انتخابات با بی طرف بودن را مهم دانست و پیش زمینه این دو مؤلفه را فراهم کردن بستر اعتماد در جامعه عنوان کرد و خواستار دمیدن روحیه امید و نشاط میان مردم شد.