احیاء فرودگاه بستک در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در سخنانی در جمع اقشار مختلف مردم شهرستان بستک روحیه مشارکت جویی و همکاری مردم بستک و همراهی آنان با نظام و مسئولان را زبانزد و مایه دلگرمی دانست و بیان داشت: با دیدن این روحیه و همراهی مردم برای ادامه خدمت و تلاش بیشتر، انگیزه بیشتری پیدا می کنیم.

وی با اشاره به برخی اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم در استان هرمزگان، افزود: در این دولت کار و تلاش بسیاری انجام شد به طوری که در سال ۹۵ احداث و آسفالت هزار کیلومتر راه روستایی در هرمزگان در برنامه قرار گرفت و تا اسفند ماه سال گذشته ۸۰۰ کیلومتر آن انجام شد که کاری بی سابقه در این استان بوده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: پس از اجرای برجام برای نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران تفاهم نامه منعقد شد و اولین پروژه سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام در هرمزگان آغاز شد که احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی در شرق هرمزگان و شهرستان سیریک است.

جادری تصریح کرد: توجه دولت و نظام برای سرمایه گذاری در استان هرمزگان بی نظیر بوده است و امروز هرمزگان به عنوان یک کارگاه سازندگی در کشور مطرح است.

وی به برنامه های توسعه ای برای غرب استان هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برنامه ها احیاء فرودگاه بستک است و در راستای جذب اعتباراتی برای احیاء این فرودگاه در سال ۹۶ در حال پیگیری هستیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: ظرفیت های اقتصادی فراوانی در غرب هرمزگان وجود دارد و مردم این منطقه مشارکت بسیار خوبی در اجرای کارهای خیرخواهانه دارند.

جادری با بیان اینکه امروز آرامش و امنیت، وحدت و همگرایی و امیدواری در کشور وجود دارد، اضافه کرد: ین دولت صادقانه و با شفافیت همه چیز را با مردم در میان گذاشته است.

وی افزود: خودکفایی در تولید گندم، تک رقمی شدن نرخ تورم، رسیدن تولید نفت به بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و افزایش فروش نفت به بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه از جمله دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید بوده است و همچنین برای نخستین بار در برداشت گاز از پارس جنوبی از قطر پیش افتادیم و همه تلاش ها در جهت بهبود وضعیت کشور و رفتن به سمت توفیقات بیشتر بوده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تا کنون در فصول مختلف بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های شهرستان بستک هزینه کرده و این پروژه ها به بهره برداری رسیده است.

استاندار هرمزگان در سفر به شهرستان بستک ضمن بازدید از پروژه های عمرانی مهم این شهرستان روند تکمیل این طرح ها را مورد بررسی قرار داد.