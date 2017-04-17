تدوین سند تحول در علوم انسانی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۴ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

انتشارجلد دوم کتاب «اصول و مبانی روابط بین‌الملل»

در این جلسه حداد عادل گفت: خوشبختانه جلد دوم کتاب «اصول و مبانی روابط بین‌الملل» که توسط دکتر دهقانی فیروزآبادی نگاشته شده، توسط دبیرخانه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منتشر شد.

صدور مجوز نشریه ویژه تحول و ارتقاء علوم انسانی

وی با اشاره به لزوم وجود یک نشریه به منظور انعکاس اخبار مربوط به فعالیت‌ها در زمینه تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: خوشبختانه مجوز انتشار یک نشریه به همین منظور صادر شده است و به‌ زودی این نشریه منتشر خواهد شد.

بررسی علوم انسانی در پایان نامه های دکتری دانشگاه علامه

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در ادامه ضمن تقدیر از فعالیت‌های دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه تحول در علوم انسانی، گفت: با همکاری مدیریت این دانشگاه تصمیم گرفتیم بخشی از موضوعاتی که در روند کار به آنها احساس نیاز شده، به صورت موضوع پایان‌نامه‌های مقطع دکتری، توسط دانشجویان نخبه و معتقد به تحول در علوم انسانی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تدوین نهایی «سند تحول در علوم انسانی»

در ادامه جلسه ضمن اعلام خبر تدوین نهایی «سند تحول در علوم انسانی» بر لزوم نظارت بر پذیرش بدون آزمون در برخی رشته‌های علوم انسانی تأکید شد.

همچنین اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، ضمن تأکید بر لزوم توجه به موضوع پژوهش و تحقیقات در علوم انسانی، دقت در ترکیب جنسیتی دانشجویان شاغل در رشته‌های علوم انسانی را نیز مورد تأکید قرار دادند.

اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی همچنین مقرر کردند در جلسه آینده گزارش معاونت تألیف و تدوین کتب علوم انسانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.