مردم تركيه با برگزاري راهپيمايي تروريسم را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، 3 هزار نفر از مردم تركيه دراعتراض به حملات تروريستي اخير كه در اين كشور روي داد به خيابانهاي استانبول آمدند.

بر اساس گزارشهاي رسيده تظاهركنندگان با سردادن شعارهايي مانند " آزادي، آري - جنگ ، نه " خواستار مبارزه همه جانبه با پديده تروريسم شدند .

دراين راهپيمايي به ياد قربانيان حوادث اخير يك دقيقه سكوت اعلام شد . همچنين گزارشها حاكي از آن است كه در اين راهپيمايي حدود 18 نفر توسط نيروهاي پليس تركيه دستگير شدند .

خبرگزاري فرانسه همچنين در ادامه گزارش خود آورده است در حين راهپيمايي مردم به طورمرتب از بلندگوهاي مستقر در مسير راهپيمايي اين جملات به گوش مي رسيد : " تروريسم ، نه - امپرياليسم ، نه " .



درحادثه انفجار روز شنبه 25نفر كشته و بيش از300 نفر زخمي ودر حادثه روز پنج شنبه در محل كنسولگري انگليس حدود 32 نفر كشته و450 نفر زخمي شدند.گفته مي شود گروه القاعده مسئوليت اين حملات را بر عهده گرفته است .

