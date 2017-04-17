همبستگی اتحادیه جهانی زنان مسلمان با قربانیان کفریا والفوعه

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیانیهای حمله به اتوبوسهای حامل مردم مظلوم کفریا و فوعه را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: در دنیای وارونه کنونی که همه روز به جای آرامش و آسایش، اخبار شهادت انسان های بی گناه که عمده زن و کودک هستند به گوش می رسد، گویی دادن بیانیه انزجار از اینگونه ترورها و دهشتها نیز برای همگان عادی و بدون زجر شده است، وجدان های خفتهای که نه گوش برای شنیدن و نه چشمی برای دیدن دارند. بهتر است بگوییم که انسانهای شریک اینگونه حرکتهای تروریستی، نه در خوابند، که خود را به خواب زدهاند و مشکل همین است که خفتگان را میتوان بیدار کرد اما به خوابزدگان را بیداری نیست.
اتحادیه جهانی زنان مسلمان، انفجار تروریستی بر سر راه کاروان مردم مظلوم کفریا والفوعه را که تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شده است را شدیدا محکوم و برای شهدا اجر، برای مجروحین سلامتی، برای بازماندگان صبوری و برای بانیان و حامیان آن شفای روح و عقل از درگاه حق خواستار است.
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