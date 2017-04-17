آخرین وضعیت دوچرخه سوار ایران پس از عمل جراحی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشور رکابزن طلایی کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ و رقابتهای قهرمانی آسیا سال ۲۰۱۷ هندوستان یکشنبه شب در حین تعمیر دنده موتورش از ناحیه انگشت دچار آسیب دیدگی شد و این آسیب دیدگی وی را به اتاق عمل کشاند.

محمد ابوحیدری سرمربی تیم ملی سرعت کشورمان در خصوص آخرین وضعیت این رکابزن ملی پوش به خبرنگار مهر گفت: این مشکل در حین تمرین به وجود نیامده است. انگشت شصت دانشور دچار شکستگی شده و آسیب دیده اما مشکل جدی و حاد نیست.

وی افزود: بعد از کمی استراحت دانشور می تواند از ابتدای هفته آینده که اردوهای تیم ملی سرعت کشورمان شروع می شود در تمرینات حاضر شده و به روی دوچرخه برود.

سرمربی تیم سرعت دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: این آسیب دیدگی نمی تواند روی تعادل وی بر دوچرخه اثر منفی بگذارد. به هر حال دانشور به همراه رکابزنان دیگر در چارچوب یک برنامه ریزی باید خود را برای مسابقات مختلف از جمله بازیهای داخل سالن و قهرمانی آسیا آماده کنند.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه های مهم برای تیم سرعت حضور در مسابقات آسیایی و بعد از آن کسب سهمیه ورودی رقابتهای جهانی است.