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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

رئیس جهاد کشاورزی رودبار خبر داد؛

شناسایی مکان تجمیع افت ملخ مراکشی در ۲۶۰۰ هکتار از اراضی رودبار

شناسایی مکان تجمیع افت ملخ مراکشی در ۲۶۰۰ هکتار از اراضی رودبار

رودبار-رئیس جهاد کشاورزی رودبار از شناسایی مکان تجمیع افت ملخ مراکشی در دو هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان رودبار خبر داد.

مسلم طوفان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مبارزه با افت «ملخ مراکشی» از اسفندماه سال گذشته در سطح شهرستان رودبار اظهار کرد: این عملیات تا پایان اردیبهشت سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به هجوم ملخ مراکشی به صورت گروهی به مزارع کشاورزی و مراتع افزود: این ملخ یکی از خطرناک ترین افت ها است که به صورت جمعی  به هر گیاه یا محصول سبزی حمله کرده و باعث ازبین رفتن گیاهان وحتی درختان شود.

رئیس جهاد کشاورزی رودبار با بیان اینکه برای مبارزه با این افت ۹ اکیپ به کار گرفته شده است اظهار کرد: در ابتدای مبارزه با این افت سه اکیپ فعالیت می کردند که به دلیل هجوم و رشد ملخ در سطح اراضی و همچنین صعب العبور بودن بعضی از مناطق، با بازدیدهای استانی و کشوری که از مناطق انجام شد، تعداد اکیپ ها به ۹ گروه افزایش یافت.

طوفان همچنین به تجهیزات و ماشین الات سم پاشی به کار گرفته شده برای مبارزه با این آفت اشاره کرد و گفت: تجهیزات و ماشین آلات موجود در شهرستان را برای مبارزه با آفت ملخ مراکشی به خودروهای u.l.v، سه دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه تراکتور با سمپاش توربو برای مبارزه با این افت ارتقا داده ایم.

وی از پاکسازی دو هزار و ۱۲۰ هکتار از اراضی شهرستان از وجود افت ملخ مراکشی تا ۲۶ فروردین ماه خبر داد و افزود: طبق بررسی های انجام شده، مکان تجمیع افت ملخ مراکشی در دو هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان شناسایی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی رودبار همچنین با اشاره به وجود گونه های متفاوت ملخ در سطح اراضی شهرستان تصریح کرد: در سطح شهرستان گونه های متفاوتی از ملخ ها وجود دارند که برای مزارع، درختان و گیاهان خطر خاصی ندارند ولی ملخ مراکشی یکی از خطرناک ترین حشراتی است که می تواند به گیاهان سبز  و حتی میوه ها صدمه وارد کند.

طوفان از تمامی کشاورزان و باغداران سطح شهرستان درخواست کرد تا در صورت مشاهده تجمیع این حشره، برای مقابله و مبارزه با این افت سریعا به جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 3954973

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