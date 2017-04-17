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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

مدیر تالار هنر اصفهان:

تئاتر «پستچی، پابلو نرودا» در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود

تئاتر «پستچی، پابلو نرودا» در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان - مدیر تالار هنر اصفهان گفت: تئاتر «پستچی، پابلو نرودا» به کارگردانی رادمهر کشانی در تالار هنر اصفهان به صحنه رفته است.

محمدرضا رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تئاتر «پستچی، پابلو نرودا»  به کارگردانی رادمهر کشانی در تالار هنر اصفهان به صحنه رفته است، اظهار داشت: این اثر نوشته آنتونیو اسکارماتا است که به عنوان عاشقانه‌ترین نمایشنامه جهان شناخته شده و در ارتباط با سال‌هایس آخر زندگی پابلو نرودا شاعر اهل شیلی است.

وی با بیان اینکه این نمایشنامه به کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳ نیز می‌پردازد، افزود: بدین ترتیب در کنار داستان عاشقانه این نمایش مسائل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر تالار هنر اصفهان با اشاره به عوامل تولید این تئاتر ابراز داشت: رادمهر کشانی، اسماعیل موحدی، بهاره مهدوی و منیره سادات الحسینی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند و آهنگسازی کار نیز بر عهدۀ حسین احمد جو بوده است.

اجرای تئاتر کمدی «دو - یک به نفع بارسلونا» در سالن کوچک تالار

وی با اشاره به اینکه همچنین تئاتر کمدی «دو - یک به نفع بارسلونا»  با موضوع مسائل خانوادگی و اجتماعی و به کارگردانی پویان عطایی در سالن کوچک تالار هنر اصفهان به صحنه رفته است، تاکید کرد: داستان این نمایش در ارتباط با زوجی به نام ژاله وناصر زوجی است که فرزندی به نام سپهر دارند و زندگی یکنواختی را طی می کنند تا اینکه با آمدن یک مهمان به خانواده زندگی آنها متلاطم می شود.

رهبری بیان داشت: این نمایش تا ۱۲ اردیبهشت ماه هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن کوچک تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه اجرا می‌شود.

گفتنی است تئاتر عاشقانه «پستچی، پابلو نرودا» به کارگردانی رادمهر کشانی تا ۵ اردیبهشت ماه هر روز از ساعت ۲۰ در تالار هنر اصفهان به صحنه می‌رود.

کد مطلب 3954987

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