محمدرضا رهبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تئاتر «پستچی، پابلو نرودا» به کارگردانی رادمهر کشانی در تالار هنر اصفهان به صحنه رفته است، اظهار داشت: این اثر نوشته آنتونیو اسکارماتا است که به عنوان عاشقانه‌ترین نمایشنامه جهان شناخته شده و در ارتباط با سال‌هایس آخر زندگی پابلو نرودا شاعر اهل شیلی است.

وی با بیان اینکه این نمایشنامه به کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳ نیز می‌پردازد، افزود: بدین ترتیب در کنار داستان عاشقانه این نمایش مسائل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر تالار هنر اصفهان با اشاره به عوامل تولید این تئاتر ابراز داشت: رادمهر کشانی، اسماعیل موحدی، بهاره مهدوی و منیره سادات الحسینی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند و آهنگسازی کار نیز بر عهدۀ حسین احمد جو بوده است.

اجرای تئاتر کمدی «دو - یک به نفع بارسلونا» در سالن کوچک تالار

وی با اشاره به اینکه همچنین تئاتر کمدی «دو - یک به نفع بارسلونا» با موضوع مسائل خانوادگی و اجتماعی و به کارگردانی پویان عطایی در سالن کوچک تالار هنر اصفهان به صحنه رفته است، تاکید کرد: داستان این نمایش در ارتباط با زوجی به نام ژاله وناصر زوجی است که فرزندی به نام سپهر دارند و زندگی یکنواختی را طی می کنند تا اینکه با آمدن یک مهمان به خانواده زندگی آنها متلاطم می شود.

رهبری بیان داشت: این نمایش تا ۱۲ اردیبهشت ماه هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن کوچک تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه اجرا می‌شود.

گفتنی است تئاتر عاشقانه «پستچی، پابلو نرودا» به کارگردانی رادمهر کشانی تا ۵ اردیبهشت ماه هر روز از ساعت ۲۰ در تالار هنر اصفهان به صحنه می‌رود.