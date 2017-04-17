استخر قابل حمل از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، استخر جدیدی که به این منظور طراحی شده Modpool نام دارد و به سادگی و مانند یک کانتینر قابل حمل، نصب و جاسازی است.

علاقمندان می توانند به سادگی این استخر کوچک را به درون حیاط منزل خود منتقل کنند و پس از نصب در آن شنا کنند. مهم ترین مزیت این استخر قابلیت جابجایی ساده آن است.

این استخر قابل حمل دارای چارچوب مستحکمی است که از پاره شدن یا شکسته شدن آن جلوگیری می کند. همچنین نصب و جمع کردن استخر یاد شده تنها چند دقیقه زمان نیاز دارد و با استفاده از تجهیزات قابل نصب در این استخر می توان دمای آب آن را به حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد و به حداقل منفی ۱۰ درجه سانتیگراد تغییر داد.

همچنین کنترل دما، نور و خروجی های آب این استخر با استفاده از یک برنامه همراه و با استفاده از گوشی های هوشمند ممکن است.

شرکت Honomobo‌سازنده این استخر می گوید استخر یاد شده از دوام و طول عمر مناسبی برخوردار است و دیواره های آن هم به طور شیشه ای قابل نصب هستند. قیمت این استخر که به زودی روانه بازار می شود، هنوز اعلام نشده است.