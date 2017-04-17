نیمار: بارسلونا می تواند دوباره برگردد/ باید خودمان را باور کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با ارایه یک بازی ضعیف در بازی رفت برابر یوونتوس با سه گل مغلوب شد و اکنون کمتر کسی باور دارد این تیم معجزه دیدار مقابل پاریسن ژرمن را در نوکمپ تکرار کند.

به گزارش سایت گل، نیمار باور دیگری دارد. ستاره برزیلی گفت: ما باید این را باور داشته باشیم که می توانیم از پس این کار بر بیاییم. ما بارسلونا هستیم و این تیم توانایی انجام هر کاری را دارد.

وی ادامه داد: اگر همه چیز خوب پیش برود ما توانایی انجام این کار را داریم. بارسلونا چیزی برای از دست دادن ندارد و باید تمام توان خود را به کار گیریم.