  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

پس از شکست برابر یوونتوس؛

نیمار: بارسلونا می تواند دوباره برگردد/ باید خودمان را باور کنیم

نیمار: بارسلونا می تواند دوباره برگردد/ باید خودمان را باور کنیم

ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا پس از شکست سنگین این تیم در بازی رفت برابر یونتووس ابراز امیدواری کرد تیمش دوباره به لیگ قهرمانان اروپا باز گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با ارایه یک بازی ضعیف در بازی رفت برابر یوونتوس با سه گل مغلوب شد و اکنون کمتر کسی باور دارد این تیم معجزه دیدار مقابل پاریسن ژرمن را در نوکمپ تکرار کند.

به گزارش سایت گل، نیمار باور دیگری دارد. ستاره برزیلی گفت: ما باید این را باور داشته باشیم که می توانیم از پس این کار بر بیاییم. ما بارسلونا هستیم و این تیم توانایی انجام هر کاری را دارد.

وی ادامه داد: اگر همه چیز خوب پیش برود ما توانایی انجام این کار را داریم. بارسلونا چیزی برای از دست دادن ندارد و باید تمام توان خود را به کار گیریم.

کد مطلب 3955006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه