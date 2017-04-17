تکلیف لیگ کشتی روز چهارشنبه مشخص خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی پس از برگزاری چندین دوره رقابتهای لیگ در سالهای قبل به این جمع بندی رسید تا شکل و شمایل این مسابقات مهم داخلی را تغییر دهد تا جذابیت و سطح کمی و کیفی لیگ ارتقاء پیدا کند.

در این راستا قرار شد رقابت‌های لیگ کشتی باشگاه های کشور امسال بر مبنای طرح سیاست‌های اجرایی مسابقات قهرمانی کشور برگزار شود.

کمیته لیگ فدراسیون کشتی نیز مدتهاست در کش و قوس حضور باشگاه‌های پرتعداد با ترکیبی از کشتی‌گیران باکیفیت است که گفته می‌شود تکلیف نهایی این مسابقات از نظر تعداد نهایی تیمها و برنامه هفته نخست لیگ، روز چهارشنبه هفته جاری روشن خواهد شد.

پیش از این حضور احتمالی تیم‌های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتورسازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در کشتی آزاد و همچنین تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز در کشتی فرنگی مطرح شده بود که هنوز حضور قطعی این تیمها مشخص نشده است.