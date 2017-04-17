به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض در نشست خبری که به مناسبت برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام گفت: تعداد ۶ میلیون نفر از دانش آموزان را توانسته ایم جذب فعالیت های قرآنی به صورت داوطلبانه کنیم که ایده آل ما شرکت تمامی ۱۳ میلیون دانش آموز است.

وی افزود: پنجمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام با همکاری سازمان اوقاف از ۳۰ فروردین برگزار می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: این مسابقات بهانه ای است دانش آموزان کشورهای دیگر را دعوت کنیم تا کشور را از نزدیک ببیند و با فرهنگ و تمدن ما نیز آشنا شوند. در گذشته آنقدر نگاه به کشور بد بود که دعوت شدگان با خود ساک غذا آورده بودند و فکر می کردند ایران کشور قحطی زده ای است این نگاه با استفاده از تبلیغات کشور های بیگانه علیه ایران به وجود آمده که به نوعی ایران هراسی را تبلیغ می کنند برگزاری این مسابقات موجب می شود تا نگاهشان تغییر کند و برای آینده ایران خوب است.

فیض بیان کرد: برای برگزاری این مسابقات با ۷۰ کشور رایزنی کرده ایم که ۳۳ کشور نمایندگان خود راا اعزام می کنند. در مجموع ۶۰ دانش آموز در دو گروه دختران و پسران شرکت خواهند کرد.

معاون پروشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت:این مسابقات موجب می شود تا وحدت جهان اسلام به وجود آید.

فیض درباره ی اهدا جایزه نیز بیان کرد: به طور میانگین به رتبه های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان تعلق می گیرد البته جنبه مادی برای ما اهمیت ندارد.

وی تصریح کرد: استمرار فعالیت با دانش آموزان شرکت کننده ها را از دوره های دانش آموزی تا دانشگاهی خواهیم در ساختار جدید خواهیم داشت. دانش آموزان روز هفتم اردیبهشت ماه نیز دیداری با مقام معظم رهبری خواهند داشت.