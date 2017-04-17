تقسیم خط ۵مترو میان دو شهرداری/ هزینه ۳۰۰ میلیاردی خط صادقیه-کرج

احمد دنیامالی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد اصلاح خط ۵ متروی تهران گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران یک سوم هزینه بهره برداری از خط ۵ مترو (خط صادقیه به کرج) باید توسط استان البرز پرداخته شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این که هزینه نگهداری این خط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است گفت: این محور ۲ هزار و ۲۰۰ پرسنل دارد که تاکنون تمام هزینه های بهره برداری آن توسط مدیریت شهری پایتخت پرداخت شده است اما بر اساس پیشنهاد جدید، خط ۵ مترو بر اساس تقسیمات منطقه ای تهران ادامه پیدا کند و بعد از آن طی قراردادی تمامی ناوگان دو طبقه و خطوط به شهرداری کرج واگذار شود.

دنیامالی ادامه داد: خط ۵ مترو بیش از ۴۰ کیلومتر است و با خطوط فرعی شامل ۵۰ کیلومتر می شود و براساس پیشنهاد کمیسیون عمران ۲۰ کیلومتر آن همراه تمامی ناوگان به شهرداری کرج واگذار شده تا شهرداری کرج نیز صاحب مترو شود، هزینه این واگذاری نیز از محل تسهیلاتی که بانک شهر قرار است به شهرداری کرج پرداخت کند جبران شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: خط ۵ مترو تا مرز منطقه ۲۲ ادامه خواهد داشت و ناوگان یک طبقه تا این مرز به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد و ادامه مسیر با قطارهای دو طبقه ای که به شهرداری کرج واگذار خواهد شد امکان پذیر باشد.

به گفته وی این پیشنهاد باید در صحن شورای شهر تهران به رای گذاشته شود و در صورت موافق اکثریت شورا به صورت جدی پیگیری می شود.