آمریکا تاوان توسعه تروریسم را خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وزارت خارجه در اولین نشست خبری خود با رسانه ها در سال ۹۶ ضمن تسلیت حادثه سیل استانهای شرقی کشور، پیرامون چشم انداز روابط ایران و مصر اظهار داشت: در موضع گیری ما و تماس تلفنی آقای ظریف با همتای مصری خود مراتب تسلیت ما به آنها ابلاغ شد و پیرامون مسائل مورد علاقه دو طرف صحبت شد.

وی گفت: حادثه تروریستی که در مصر رخ داد از طرف ما محکوم است و تماس آقای ظریف هم در این چارچوب بود.

قاسمی در خصوص تماس سناتور آمریکایی با سرکرده منافقین در خصوص سوریه ادامه داد: مقامات آمریکایی نشان دادند نتوانستند از تاریخ تجربه کسب کنند و در توسعه تروریسم در منطقه تلاش کردند و این نشان می دهد علی رغم برخی تغییرات، آمریکا همچنان سیاست های خصمانه خود را دنبال می کند و البته تاوان آن را هم خواهد داد.

انگلیس در انتقال کیک زرد به ایران بدعهدی می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به این سؤال که در جلسه کمیسیون مشترک برجام که به زودی برگزار خواهد شد، مسئله کارشکنی‌های انگلیس هم مطرح خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: کمیسیون مشترک برجام، مرجع حل موارد اختلافی در موضوع برجام است و ما اخیراً شاهد بدعهدی انگلیس هستیم نسبت به ممانعت از ورود کیک زرد به ایران که البته در این خصوص مذاکراتی را داشته‌ایم و همچنان این مذاکرات هم ادامه دارد و امیدواریم که انگلیس به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد.

قاسمی با بیان اینکه اختلاف میان ایران و انگلیس در موضوع ممانعت از ورود محموله کیک زرد به ایران است، گفت: در نهایت باید طرف انگلیسی متوجه شود که این اقدام آنها خلاف برجام است و لذا باید در مسیر انجام مشکلات خود، به برجام بازگردند.

وی در پاسخ به این سؤال که موضع ایران در قبال برخی القائات نادرست محافلِ سیاسیِ خارجی در خصوص انتخابات در ایران گفت: ملت ایران نشان داده که در بزنگاه‌های حساس، راه خود را ادامه می‌دهد و در این راستا منافع خود را دنبال می‌کند و فضاسازی رسانه‌ها و دولت‌های خارجی هم عمدتاً در عزم و اراده مردم ایران بی‌تأثیر بوده و لذا این قبیل فرافکنی‌ها از سوی بیگانگان در ایام انتخابات، آثار خاصی را نخواهد داشت و به نوعی زحمت بیهوده کشیدن است، چرا که مردم ما صلاح خود را در این مسائل دنبال خواهند کرد.

اقدامات آمریکا در منطقه ناشی از سردرگمی آنهاست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که اقدامات و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: به نظر می‌رسد اقدامات نظامی اخیر آمریکا در منطقه بیش از آنکه معنای نظامی داشته باشد، ناشی از یک نوع سردرگمی و پاسخی به مشکلات داخلی خود آمریکا است که آنها را مجبور کرده برای اجماعی حداقلی و فرستادن برخی پیام‌ها برای متحدان منطقه‌ای خود، دست به اقدامات اشتباهی بزنند که در نهایت هم به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه اقدامات آمریکا در سوریه و افغانستان در تضاد با مقررات بین‌المللی بوده است، تصریح کرد: شبکه القاعده و تروریست‌های موجود در افغانستان در آن حدی نیستند که نیازی به استفاده از بزرگترین بمب غیرهسته‌ای از سوی آمریکا باشند.

وی افزود: به نظر می‌آید که اقدامات آمریکا در سوریه و افغانستان، معنا و توجیه نظامی نداشته، بلکه مهم است که با اهداف سیاسی صورت گرفته باشد. با نگاهی به وضعیت منطقه، شاهد این مسئله خواهیم بود که نه در افغانستان و نه در سوریه، نیازی به راهکار نظامی نخواهیم داشت. این اقدام اخیر آمریکا را بیشتر یک ژست و حرکتی می‌دانم که شاید به دلیل برخی مسائل و مشکلات داخلی آمریکا و از طرفی نشان دادن حضورشان در منطقه و ارسال برخی پیام‌ها برای متحدان منطقه‌ایشان بوده باشد.

نتیجه همه پرسی ترکیه مورد احترام ماست

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه، در پاسخ به این سؤال که موضع ایران در قبال نظرسنجی صورت گرفته در ترکیه و نتیجه آن چیست، گفت: بحث رفراندوم در ترکیه، بحثی است که مربوط به دولت و مردم آن کشور می‌شود و هر آنچه که مردم آن کشور به آن رأی بدهند، مورد احترام ما خواهد بود.

قاسمی با بیان اینکه تأثیر رفراندوم صورت گرفته در ترکیه را در منطقه در این مقطع زمانی نمی‌توانیم تحلیلی داشته باشیم و باید کمی صبر کنیم، تصریح کرد: امیدواریم که این مسئله به صلح، ثبات و امنیت در منطقه و همچنین ایجاد اجماع در ترکیه کمک کند و کشور ترکیه را به سمت و سوی تبدیل شدن به یک کشور با ثبات سوق دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که همکاری‌های صورت گرفته در حوزه نظامی میان سه کشور ایران، روسیه و سوریه در یک اتاق مشترک نظامی را تائید می‌کنید یا خیر، تصریح کرد: همکاری‌های میان این سه کشور موضوع جدیدی نیست و از مدت‌ها پیش همکاری‌هایی جدی و گسترده را در قالب تماس‌ها و رایزنی‌های مستمر و منظم در مقاطع مورد نیاز داشته و خواهیم داشت که همکاری‌ها در حوزه نظامی را هم شامل می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بر اساس برخی ضرورت‌ها و نیازهایی که در مقاطع مختلف زمانی اتفاق می‌افتد، روند این همکاری‌ها کاهش و یا افزایش دارد ولی اصل این مطلب، یک بحث قدیمی است.

قاسمی در پاسخ به این سؤال که نظرتان در خصوص استقلال منطقه کردستان عراق چیست، تصریح کرد: سیاست ایران در خصوص کشور عراق روشن است، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در عراق برای ما یک اصل مسلم و جدی است و فکر می‌کنیم همه اقوام و مذاهبی که در آن کشور زندگی می‌کنند، در چارچوب دولت ملی و قانون اساسی عراق باید با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند.

وی افزود: لذا با هر مسئله‌ای که بخواهد موضوع استقلال و تجزیه در کشورهای منطقه را مطرح کند، مخالف هستیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم که از وحدت عراق دفاع خواهیم کرد.

تصور می کنم موضوع انتقال دارایی های ایران از عمان تمام شده است!

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیگیری‌های وزارت امور خارجه در خصوص بازگرداندن دارایی‌های ایران در عمان به کجا رسیده است، گفت: این یک بحث فنی بود در خصوص وجوهاتی که آنجا داشتیم، بخشی از آن قرار شد به عمان منتقل شود و برای انتقال آنها به ایران برخی ملاحظات و مشکلات فنی وجود داشت و طی ماه‌های گذشته مکرر توسط هیأت‌های فنی و سیاسی دوطرف صحبت شد و راه‌حل‌هایی هم در این خصوص به دست آمد و من فکر می‌کنم که این مسئله تمام شده است.

قاسمی ادامه داد: در چارچوب یک مکانیزم مشخص شده بین دو کشور و همچنین تیم‌های فنی و بانکی ایران و عمان، چارچوب بازگشت در چگونگی انتقال پول‌های ما در عمان مشخص شده و تصور می‌کنم که این مسئله دیگر تمام شده است.

وی پیرامون مسئله اخیری که میان اردن و عراق مبنی بر توهین عده‌ای از اردنی‌ها به آیت‌الله سیستانی صورت گرفت، گفت: از جزئیات این حادثه اطلاع دقیقی ندارم اما مطلع هستم که دولت عراق کاردار اردن را احضار کرده و وزیر خارجه اردن هم طی یک تماس تلفنی با همتای عراقی خود در این رابطه توضیحاتی را به وی داده است. آنچه که مشخص است، اقلیتی با اهداف مشخص به این اقدام زشت دست می‌زنند و دولت اردن هم متعهد شده که مسببین این رویداد را بازداشت و مجازات کند و ما هم منتظریم ببینیم که اقدام دولت اردن نسبت به این مسئله چه خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که تا زمان انتخابات، آیا برنامه‌های ظریف به عنوان وزیر امور خارجه دولت تغییری خواهد داشت یا خیر، گفت: مسئله انتخابات هیچ تأثیر و تغییری در برنامه‌های وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف نخواهد داشت و همچنان دیدارها، تماس‌ها و سفرهای وزیر امور خارجه ادامه خواهد داشت.

قاسمی در پاسخ به این سؤال که نظر شما در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیرامون برجام چیست و منظور آقای روحانی از هووهای برجام چه کسانی بوده است؟ تصریح کرد: این مسئله را بهتر است سخنگوی دولت پاسخ دهد اما آنچه که مشخص است، بحث برجام از نظر ما روشن است و در بُعد خارجی هم دیدیم که اخیراً در بیانیه پایانی اجلاس گروه ۷ در خصوص تعهد همه کشورها به برجام تأکید شد و همگی بر این مسئله متفق بودند که برجام یک تفاهمنامه چندجانبه و بین‌المللی است و کسی نمی‌تواند یکجانبه آن را زیر پا بگذارد و ایران هم پیش‌قدم این مسئله نخواهد بود.

پیشقدم نقض برجام نخواهیم شد، مگر آنکه دیگران به تعهداتشان عمل نکنند

وی با بیان اینکه هر دولت و فردی که در ایران در رأس حاکمیت و دولت قرار بگیرد، برجام را ادامه خواهد داد و ما پیش‌قدم نقض آن نخواهیم شد؛ مگر آنکه دیگران به تعهدات خود عمل نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون نشست مسکو که اخیراً برگزار شد و همچنین تداوم گفتگوهای «آستانه» پس از حمله موشکی آمریکا به سوریه اظهار داشت: نشست مسکو یک ضرورت خاص زمانی را داشت، چرا که پس از حوادث تلخ سوریه، چه در حادثه مشکوک حمله شیمیایی در خان‌شیخون و چه حمله یکجانبه و مغایر با قوانین بین‌المللی آمریکا، نیاز بود که میان بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی سوریه، رایزنی‌هایی صورت گیرد.

قاسمی تصریح کرد: ایران فعالانه وارد عرصه شد و آقای ظریف تماس‌های بسیاری را با همتایان خود در منطقه و خارج از منطقه صورت داد و مجموعه اقداماتی که از جانب ایران شکل گرفت، منتج به نشست سه‌جانبه در مسکو شد که در آن نشست، مروری بر آنچه در مسئله سوریه اتفاق افتاد، به خوبی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در دیدار دوجانبه میان ایران و روسیه علاوه بر مسئله سوریه، پیگیری توافقات صورت گرفته در سفر اخیر آقای روحانی به مسکو را داشتیم، گفت: در سفر آقای ظریف به روسیه، بار دیگر بر این مطلب تأکید شد که حضور کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی و بی‌طرف که بتواند از نزدیک منطقه‌ای را که مواد شیمیایی در آن وجود داشته است، یک ضرورت است و هر سه کشور شرکت‌کننده در آن نشست هم از جامعه جهانی بار دیگر تقاضا کردند که در این خصوص فعال شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در نشست مسکو بحث حضور ترکیه مطرح نبود بلکه بحث سه کشور ایران، روسیه و سوریه بود که این رایزنی‌ها همچنان میان سه کشور ادامه داشته باشد و حضور ترکیه در نشست «آستانه» است که به عنوان یکی از سه بازیگر اصلی این گفتگوها حضور داشته و خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فردا در تهران نشست کارشناسی مربوط به گفتگوهای «آستانه» را خواهیم داشت، گفت: در این نشست برای استمرار و یافتن راه‌هایی جهت تثبیت آتش‌بس در سوریه با طرف‌های روسی و ترک خود گفتگو خواهیم داشت و امیدواریم این نشست هم بتواند در ادامه نشست‌های قبلی، تأثیر خودش را بگذارد.

«آستانه ۴» نیمه اول اردیبهشت برگزار می شود

قاسمی ادامه داد: در نیمه اول اردیبهشت ماه مجدداً در آستانه قزاقستان، نشست «آستانه ۴» را خواهیم داشت که آن نشست نیز در جای خود مهم و قابل اعتنا خواهد بود و می‌تواند تأثیرات مثبتی را در مسئله بحران سوریه داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که چرا موضوع استرداد زندانیان بین ایران و ترکمنستان که به تصویب مجلس هم رسید، تاکنون اجرایی نشده است، گفت: مصوبات جای خود را دارد و اجرای آنها هم در حوزه مسائل خارجی ارتباطی با یکدیگر ندارد و شاید عواملی باعث شود که این قبیل مصوبات با تأخیر صورت گیرد. ما امیدواریم که در سفر آقای ظریف به ترکمنستان که این مسئله را هم پیگیری می‌کند، نتایج خوبی به دست آید تا بتوان این موضوع را اجرایی کرد.

وی پیرامون حادثه شیمیایی خان شیخون در سوریه و موضع ایران در قبال این مسئله اظهار داشت: موضع ایران در خصوص این مسئله روشن و شفاف بود و ما آن را با شدت تمام محکوم کردیم و برای اولین بار ما درخواست حضور کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی را مطرح و آن را با کشورهای دیگر در میان گذاشته‌ایم.

قاسمی با بیان اینکه اگرچه دولت سوریه خلع سلاح شده بود، اما گروه‌های تروریستی از طریق برخی منابع به سلاح شیمیایی دسترسی دارند، گفت: برای ما روشن بود که سوریه تحت نظارت سازمان ملل، خلع سلاح شده بود و اگر مواد شیمیایی هم در سوریه وجود داشته، باید آن را نزد دیگران جستجو کرد.