رئیس سازمان بسیج درگذشت پدر سرداران رضایی و زاهدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامهای جداگانه، درگذشت پدر سردار مرتضی رضایی فرمانده اسبق سپاه و پدر سردار علی زاهدی معاون عملیات سپاه را تسلیت گفت.
متن این پیام ها به شرح زیر است:
"انا لله و انا الیه راجعون"
برادر گرامی سردار سرتیپ پاسدار مرتضی رضایی
سلام علیکم
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تألّم گردید.
اینجانب فقدان آن فقید سعید را به جنابعالی و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای وی علّو درجات و برای بستگان سوگوار صبر و اجر مسئلت می نمایم.
سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
"انا لله و انا الیه راجعون"
برادر گرامی سردار سرتیپ پاسدار علی زاهدی
معاون محترم عملیات سپاه
سلام علیکم
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تألّم گردید.
اینجانب فقدان آن فقید سعید را به جنابعالی و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای وی علّو درجات و برای بستگان سوگوار صبر و اجر مسئلت مینمایم.
سرتیپ پاسدارغلامحسین غیب پرور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
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