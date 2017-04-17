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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

در پیام های جداگانه؛

رئیس سازمان بسیج درگذشت پدر سرداران رضایی و زاهدی را تسلیت گفت

رئیس سازمان بسیج درگذشت پدر سرداران رضایی و زاهدی را تسلیت گفت

رئیس سازمان بسیج با صدور پیام های جداگانه درگذشت پدر سرداران رضایی و زاهدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیام‌های جداگانه، درگذشت پدر سردار مرتضی رضایی فرمانده اسبق سپاه و پدر سردار علی زاهدی معاون عملیات سپاه را تسلیت گفت.

متن این پیام ها به شرح زیر است:

"انا لله و انا الیه راجعون"

برادر گرامی سردار سرتیپ پاسدار مرتضی رضایی

سلام علیکم

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تألّم گردید.

اینجانب فقدان آن فقید سعید را به جنابعالی و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای وی علّو درجات و برای بستگان سوگوار صبر و اجر مسئلت می نمایم.

سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین


"انا لله و انا الیه راجعون"

برادر گرامی سردار سرتیپ پاسدار علی زاهدی

معاون محترم عملیات سپاه

سلام علیکم

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تألّم گردید.

اینجانب فقدان آن فقید سعید را به جنابعالی و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای وی علّو درجات و برای بستگان سوگوار صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدارغلامحسین غیب پرور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 3955080

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