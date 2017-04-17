اجرای طرح ضربتی تولید و اشتغال در ۲ روستای ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این طرح کارشناسان اعزامی سازمان میراث فرهنگی به روستاهای «پشت قلعه» آبدانان و «زنجیره علیا» چرداول رفته و از نزدیک ضمن آشنایی با جاذبه های آن به بررسی ظرفیت‌ های موجود در هر روستا، تامین زیرساخت ها و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از توان روستاییان پرداختند.

وی با بیان اینکه کارشناسان در گفتگو با مردم محلی روستاها ضمن آگاهی از استعدادهای آنان به دنبال ایجاد اشتغال در روستاها با رونق صنعت گردشگری خواهند بود، تصریح کرد: در قالب این طرح برنامه هایی جهت راهنمایی و مشاوره های لازم در موضوع های مختلف از جمله نحوه همکاری و تعامل با تورهای طبیعت گردی، راه اندازی اقامتگاه های بوم‌ گردی، احیای صنایع دستی، حفاظت از گونه های گیاهی و مسائل زیست محیطی، جاذبه های میراثی و نحوه اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با بیان این که روستای مذکور جزء منطقه نمونه گردشگری هستند، اظهار کرد: براساس این طرح، با استفاده از ظرفیت‌های محلی هر روستا رونق اقتصادی و اشتغال دوباره در روستاها فراهم می‌شود و روستاییان می‌توانند به عرضه تولیدات خود و مشاغل خدماتی روی آوردند.

شنبه‌زاده با تاکید بر اینکه احیای رشته ‌های صنایع ‌دستی موجود و رشته ‌های فراموش‌ شده در قالب این طرح پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد شاهد اجرای این طرح‌ها به بهترین شکل در روستاهای مذکور باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در حوزه گردشگری معرفی، شناسایی و تخصیص اعتبار برای تقویت جاذبه‌های گردشگری، در حوزه میراث‌فرهنگی معرفی، شناسایی و تخصیص اعتبار برای احیا و مرمت و حفاظت از مواریث فرهنگی و در حوزه صنایع‌دستی معرفی، شناسایی و تخصیص اعتبار برای تقویت رشته‌های صنایع‌دستی موجود و احیای رشته‌های فراموش‌شده می‌تواند به ایجاد اشتغال در روستاها کمک کند.