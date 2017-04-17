به گزارش خبرنگار مهر، صوت سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه در نشست روش شناسی غرب شناسی فلسفی از لینک بالا قابل دریافت است.

حجت الاسلام خسروپناه گفت: در دوران رنسانس اصالت دنیا و این جهان در مقابل دین و آخرت است. بر این اساس برای اینکه بتوانیم مکاتب فلسفی غرب را بشناسیم باید مثلثی که راس آن اومانیزم و دو ضلع دیگر آن سکولاریسم و سوبژکتویسیم قرار دارد بشناسیم. حتی برای شناخت مکاتب اجتماعی غرب هم باید از این مثلث بگذریم. من کارم ارزیابی و یا بررسی درست و غلط بودن آن نیست و قصد ندارم بگویم چه چیزی خوب و چه چیزی بد است بلکه فقط می گویم اینها محور اصلی در غرب مدرن است. غرب در دوره مدرن نسبت به این مثلث خودآگاهی تفصیلی پیدا کرد. بر این اساس بنده یک غرب گزین انتقادی هستم و تصور می کنم که با استفاده از روش منظومه ای می توانیم یک غرب گزین انتقادی باشیم.