  1. استانها
  2. فارس
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

مطالبات کارگران آی تی آی ۱۰ ساله شد/ وعده ۲ ماهه محقق نشد

مطالبات کارگران آی تی آی ۱۰ ساله شد/ وعده ۲ ماهه محقق نشد

شیراز _ کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز (ITI) خواستار دریافت مطالبه ۱۰ ساله خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز در مقابل استانداری فارس گردهم آمدند و خواهان رسیدگی مسئولین برای پرداخت مطالبات ۱۰ ساله خود شدند.

نماینده کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: از سال ۸۵ حقوق و سنوات کارگران مخابرات راه دور پرداخت نشده است.

هاشم شمشیری تصریح کرد: کل بازنشستگان مجموعه حدود ۱۲۲۶ نفر هستند که مطالبات همگی رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان می شود.

وی تاکید کرد: ۶ ماه پیش جلسه ای در استانداری فارس برگزار شد که مسئولین قول دادند که طی ۲ ماه آینده کارخانه راه اندازی و مشکلات برطرف می شود اما با گذشت ۶ ماه هیچ اتفاقی روی نداده است.

کد مطلب 3955126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها