مطالبات کارگران آی تی آی ۱۰ ساله شد/ وعده ۲ ماهه محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز در مقابل استانداری فارس گردهم آمدند و خواهان رسیدگی مسئولین برای پرداخت مطالبات ۱۰ ساله خود شدند.

نماینده کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: از سال ۸۵ حقوق و سنوات کارگران مخابرات راه دور پرداخت نشده است.

هاشم شمشیری تصریح کرد: کل بازنشستگان مجموعه حدود ۱۲۲۶ نفر هستند که مطالبات همگی رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان می شود.

وی تاکید کرد: ۶ ماه پیش جلسه ای در استانداری فارس برگزار شد که مسئولین قول دادند که طی ۲ ماه آینده کارخانه راه اندازی و مشکلات برطرف می شود اما با گذشت ۶ ماه هیچ اتفاقی روی نداده است.