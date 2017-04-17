امام جمعه قزوین از جشنواره عکس و پوستر مسجد انقلابی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با حضور در گالری مهر حوزه هنری، از جشنواره عکس و پوستر مسجد انقلابی بازدید و با عکاسان و طراحان این جشنواره گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با تقدیر از عکاسان و طراحان شرکت کننده در این جشنواره، اظهار کرد: برپایی چنین جشنواره‌هایی نقش مؤثری در پرورش نیروهای انقلابی و معرفی بیش از پیش ظرفیت مساجد برای رشد و تعالی جامعه دارد و اقدامی ارزشمند است.

جشنواره عکس و پوستر مسجد انقلابی به همت حوزه هنری قزوین و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در حال برگزاری است.

این جشنواره با هدف ایجاد نگرش تازه به مساجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اسلام، محل تربیت نیروی انقلابی، انعکاس سبک زندگی در فضای معنوی مساجد، ثبت جلوه‌های تصویری نماز و عبادت در مساجد، شناسایی هنرمندان علاقه‌مند برگزار شده است.