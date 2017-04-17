مستند تلویزیونی «مدرس وارسته» در قزوین تولید می شود

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مستند با عنوان «مدرس وارسته» از تولیدات فاخر صداوسیمای مرکز قزوین خواهد بود که به معرفی ابعاد شخصیتی شیخ هاشم مدرس قزوینی و تشریح گوشه هایی از زندگی وی می پردازد.

وی افزود: این مستند با هدف معرفی مفاخر و علمای استان قزوین در رسانه، تبیین نقش علمای قزوین و سیر تحول و تطور علوم دینی و حوزوی و همچنین نقش علمای قزوین در تربیت نخبگان در سیمای مرکز قزوین تولید می شود.

معصومی فر در ادامه افزود: شیخ هاشم مدرس قزوینی نقش بسزایی در تربیت نخبگان ایران داشته است که بزرگانی همچون رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، میرزا حسنعلی مروارید، میرزا جواد آقا تهرانی، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، محمد تقی شریعتی مزینانی و محمد رضا حکیمی از محضر وی کسب فیض کرده اند.

وی با اشاره به اهتمام صداوسیمای مرکز قزوین در معرفی نخبگان و علمای استان گفت: مستند فاخر «مدرس وارسته» در همین راستا تولید می شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین بیان کرد: این مستند به تهیه کنندگی فریدون عمویی به مدت ۵۰ دقیقه در سیمای مرکز قزوین تولید خواهد شد.