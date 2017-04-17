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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش ها در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد

بارش ها در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش ها در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت امروز دوشنبه است.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی به تناوب سبب رگبار و رعد و برق ، وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: روز سه شنبه رگبارهای پراکنده در برخی نقاط انتظار می رود.

وی تاکید کرد: صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مجددا از اواخر وقت سه شنبه سامانه بارشی جدیدی هوای استان را متاثر می کند.

کد مطلب 3955174

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