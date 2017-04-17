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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

 کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی استان زنجان:

ارتباط کارآمد همسران گامی مستحکم برای روابط خانواده است

ارتباط کارآمد همسران گامی مستحکم برای روابط خانواده است

زنجان- کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی همچون طلاق و همسرآزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده با موضوع"ارتباط کارآمد همسران" برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه بیگلری ظهر  دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :  تحولات اخیر و روند رو به گسترش تغییرات زندگی ، نهاد خانواده را در معرض تهدیدهایی از قبیل افزایش آمار طلاق ، کاهش ازدواج، افزایش نارضایتی و تعارضات درونی خانواده قرار داده است .

 بیگلری  به  اهمیت نقش سلامت روانی خانواده در جامعه امروزی تاکید نمود و افزود:  حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، چندین سال است  بطور متوالی  برنامه آموزش زندگی خانواده را در  برنامه های خود گنجانده و اجرایی می کنند.

وی فرصت های آموزشی ، ارتقاء سطح کیفی زندگی خانواده،کاهش مشکلات اجتماعی خانواده ، ارتباط زناشویی و پدیدار شدن طرح واره های ناسازگارانه و ریشه یابی آن را از اهداف کلی این طرح برشمرد و گفت : در مواجهه با مشکلات اجتماعی و همچنین تأثیربخشی آموزش در پیشگیری از مشکلات اجتماعی ، طرح آموزش زندگی خانواده  شکل گرفته است

این کارشناس مسئول افزود: این آموزش ها شامل بهبود ، افزایش آگاهی و مهارت هایی است که با توجه به نقش محوری خانواده صورت می پذیرد.

بیگلری گفت : نحوه انطباق و سازگاری با فراز و نشیب های زندگی می تواند  و تاب آوری از عوارض و آسیب های متحمل بعدی که هزینه های اجتماعی زیادی در بر خواهد داشت جلوگیری می کنند.

 این طرح در فاز اول با هدف ارتقاء سطح علمی و آگاهی مشاوران طلاق و مدرسان ازدواج و خانواده   بمدت ۱۶ ساعت  و برای ۳۰ نفر از مشاوران مرکز اورژانس اجتماعی و مدرسان مرکز ازدواج و خانواده برگزار گردید.

کد مطلب 3955182

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