اولویت اصلی فعالیت کانون تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده دوشنبه در نخستین نشست شورای فرهنگی کانون پرورش فکری استان در سال ۹۶، با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای توسعه فعالیتهای کانون استان در سال ۹۶ یکی از راههای افزایش کیفی اینفعالیتها را ایجاد انجمنهای تخصصی ادبی و هنری برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد.
وی با اشاره به موارد مصوب در سند چشمانداز ۱۴۰۴ کانون به ویژه در زمینه افزایش مراکز فرهنگی هنری و تعداد مخاطبان بهرهمند از فعالیتهای کانون تصریح کرد: از تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف این برنامه استفاده خواهیم کرد.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی توجه به افزایش کیفی و کمی کارگاههای ویژه تابستان را مورد تاکید قرارداد و با اشاره به موفقیت کانون آذربایجان شرقی در سال گذشته در این خصوص تصریح کرد: برنامهریزیها باید به گونهای باشد که این روند روبهرشد تداوم یابد.
یوسف زاده تحقق اهداف فرهنگی هنری سند چشم انداز توسعه را از وظایف مهم کانون پرورش فکری آذربایجانشرقی عنوان کرد و گفت: باید در سال جاری بیش از گذشته برنامه های خود را در این راستا عملی کنیم.
گفتنی است در نخستین نشست شورای فرهنگی کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی، برنامهریزی برای برگزاری اولین گردهمایی مربیان مسئول مراکز فرهنگی هنری استان، بررسی شیوهنامه راهاندازی انجمن ادبی و نحوه برپایی کارگاههای فصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
