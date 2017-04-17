از ابتدای اردیبهشت تنها آرم های ترافیک ۹۶ معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قنبرنژاد با اشاره به ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تا پایان فروردین برای وانت بارها اعم از پلاک عمومی و پلاک سفید و خبرنگاران، گفت: آن دسته از خبرنگارانی که به تازگی مورد تایید قرار می گیرند به مدت ۱۰ روز کاری پس از تایید درخواست شان مهلت دارند مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک تعیین شده از سوی سازمان حمل ونقل و ترافیک ارایه کنند.

وی با اشاره به اینکه مجوزهای طرح ترافیک ۹۵ تا پایان فروردین ماه اعتبار دارد، گفت: قطع به یقین از تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال فقط مجوزهای ۹۶ مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد هستند.

وی با بیان اینکه ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تا پایان فروردین برای وانت بارها نیز اعم از پلاک عمومی و پلاک سفید و خبرنگاران تمدید شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه فرایند تایید درخواست سهمیه خبرنگاران و خودروهای وانت بار همچنان ادامه دارد، پس از اتمام مهلت ارایه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک (پایان فروردین ماه)، ۱۰ دفتر خدمات الکترونیک به منظور ارایه مدارک معرفی می شوند.

به گفته وی واجدین شرایط در نظر داشته باشند تنها ۱۰ روز کاری پس از تایید درخواست و دریافت پیامک تاییدیه این سازمان مهلت دارند نسبت به ارایه مدارک خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مهلت ارایه مدارک برای مشمولان دریافت آرم طرح ترافیک که تاکنون موفق به ارایه مدارکشان به دفاتر خدمات الکترونیک شهر نشده اند به اتمام رسیده است، گفت: عدم ارایه مدارک در زمان تعیین شده به منزله انصراف از سهمیه تخصیص داده شده است.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۸۰ درصد ای دی کارت های سال ۹۶ توزیع و آن دسته از متقاضیان اعم سهمیه بگیرها و افرادحقیقی وحقوقی که ای دی کارت سال ۹۶ را دریافت نکرده اند به علت عدم ارائه مدارک در زمان مقتضی بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ازچند سال گذشته محدوده طرح ترافیک و اخیرا محدوده زوج وفرد نیز مجهز به دوربین های پلا ک خوان شده و ثبت تخلفات ورود به محدوده های مذکور از طریق دوربین ثبت می شود، اظهارکرد: ای دی کارت ها تنها جنبه استفاده در شبکه حمل ونقل ریلی و در موارد خاص مانند تشدید محدودیت های ترافیکی به دلیل آلودگی هوا جهت ارائه به مامورین محترم راهور است.