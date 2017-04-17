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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان

قاچاقچیان دخانیات در سمنان ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان دخانیات در سمنان ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

سمنان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: عوامل قاچاق لوازم آتش بازی و دخانیات به ۱۶۰ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، عیسی فاضلی در مورد رسیدگی به جزئیات رسیدگی به پرونده های لوازم آتش بازی و دخانیات، افزود: پرونده قاچاق ۲۲۷ جعبه سیگار، ۳۶ عدد توتون، ۷۰۲ چوب فیلتر سیگار، ۱۷۶ فندک و هزار و ۴۶۲ وسایل آتش بازی به منظور رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز سمنان ارجاع شد.

وی گفت: پس از انجام مراحل دادرسی و ارایه نشدن مستندات قانونی از سوی عوامل تخلف، متخلفان به ضبط کالا و در مجموع به پرداخت ۱۶۰ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و همچنین سامانه اینترنتی ارتباط مردمی تعزیرات حکومتی برای طرح شکایت و پیگیری پرونده به نشانی www.t۱۳۵.ir آماده دریافت شکایات و دریافت گزارشهای شهروندان در مورد تخلفات مربوط به کالا و ارز و تخلف در واحدهای صنفی است.

کد مطلب 3955223

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