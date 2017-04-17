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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

مشهد گرم می شود/بارش های پراکنده در خراسان رضوی

مشهد گرم می شود/بارش های پراکنده در خراسان رضوی

مشهد ـ رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: در راستای افزایش دما در خراسان رضوی، دمای هوای مشهد نیز در روزهای آینده گرم می شود.

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۲۳ درجه سلسیوس پیش بینی شده، اظهار کرد: بیشینه دمای این شهر طی روزهای آینده روند افزایشی یافته و سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب به ۲۶ و ۲۹ درجه می رسد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تدریجی دما همراه با بارش های پراکنده باران طی روزهای آینده برای مناطق مختلف خراسان رضوی نیز پیش بینی شده است، ادامه داد: دما در خراسان رضوی از فردا طی چند روز آینده شش درجه سلسیوس افزایش می یابد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در خصوص سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته، عنوان کرد: قوچان با دمای ۹ درجه سلسیوس جزء شهرهای سرد و مه ولات با دمای ۳۵ درجه سلسیوس جزء شهرهای گرم خراسان رضوی بوده اند.

وی با اعلام این خبر که بیشترین شدت وزش باد نیز طی این مدت در سبزوار با سرعت ۶۸ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است، ابراز کرد: وزش باد به نسبت شدید تا شدید و پدیده مه صبگاهی همراه با افزایش نسبی دما برای روزهای پیش رو در خراسان رضوی پیش بینی شده است.

قائنی پور تصریح کرد: پیش بینی می شود بارش های پراکنده باران نیز که از دیروز در خراسان رضوی آغاز شده بطور متناوب تا روز پنجشنبه آینده ادامه داشته باشد.

کد مطلب 3955239

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