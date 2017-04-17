حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم بانوان هاکی استانهمدان به مسابقات لیگ برتر کشور اظهار داشت: تیم بانوان هاکی استان برای حضور در مسابقات لیگ برتر کشور در رده سنی بزرگسالان از فردا به مدت سه روز به اراک اعزام میشوند.
وی افزود: زهرا زارعی، ساناز بهرامی، آزاده صفایی، معصومه جلیلی، پروین صفایی، فاطمه قادری، زینب احمدی، فاطمه زاغهای، سمانه قاسمی، ملیکا فامیل محمدی، مژگان بهرامی، معصومه احمدی، سحر لطفی و سمیرا یادگاری به مربیگری طیبه نوری و سرپرستی اقدس نجفی نیا در این مسابقات حاضر میشوند.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات فوتبال چهارجانبه جام سردار شهید علیرضا شمسیپور گفت: دومین دوره مسابقات فوتبال چهارجانبه جام سردار شهید علیرضا شمسیپور به همت هیئت فوتبال استانهمدان و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و سپاه انصارالحسین (ع) در نیمه اردیبهشتماه امسال برگزار میشود.
چاروسایی عنوان کرد: این دوره از رقابتها با حضور تیمهای رسانه ورزش، پیشکسوتان فوتبال همدان، سپاه انصار الحسین (ع) و اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور تیم کاراته شهرستان کبودرآهنگ در مسابقات انتخابی تیم ملی بیان کرد: تیم کاراته نوجوانان و جوانان شهرستان با ۱۸ کاراته کا در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور یافت که در پایان مهدی شهگل در رده سنی جوانان در وزن ۷۶- با نظر مربیان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد و عرفان داوودی نیز در وزن ۶۳- کیلوگرم نوجوانان مقام سوم را به دست آورد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: در این دوره از رقابتها تعداد ۲۰۰۰ نفر کاراته کا در ۱۰ وزن از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که نفرات برتر به مسابقات آسیایی که در خردادماه سال جاری در کشور قزاقستان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
نظر شما