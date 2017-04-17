به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا مظلومی در نشست شورای معتمدین پلیس که پیش از ظهر دوشنبه در سالن شهید بهشتی ستاد فرماندهی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری به معنای جلوگیری از هرگونه فعلوانفعالاتی است که به جامعه و مردم ضرر برساند.
رئیس پلیس پیشگیری استان البرز بابیان اینکه یک هزار و ۱۵۰ مسجد در استان البرز وجود دارد، عنوان کرد: در این مساجد بهطور متوسط ۳۰ تا ۱۰۰ نمازگزار حضور دارند.
وی در ادامه افزود: اگر روحانیون مساجد هر هفته یک مطلب پیشگیرانه را در مساجد عنوان کنند، ۵۷ هزار و۵۰۰ نفر را میتوانیم تحت آموزش قرار دهیم، همچنین این مباحث نیز به خانوادهها از طریق همین نمازگزاران راه پیدا میکند و با توجه به این، ۳ تا ۵ درصد از جمعیت استان البرز را میتوانیم تحت آموزش قرار دهیم.
وی بابیان اینکه ۳۷۰ هزار دانشآموز در استان البرز وجود دارد، تأکیدکرد: با ورود به سیستم آموزشی مدارس نیز میتوانیم ۱۴ درصد از جمعیت استان را تحت آموزشهای پیشگیرانه قرار دهیم.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ۴ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در استان البرز جمعآوریشده، عنوان کرد: اگر امکان اسکان آنها را تا بهبودی داشته باشیم، امنیت مطلوبتری در استان البرز خواهیم داشت.
سرهنگ مظلومی بابیان اینکه از معتادان جمعآوریشده در رابطه با سرقت پرسش شده، عنوان کرد: این معتادان حداقل یک سرقت را درگذشته انجام دادهاند.
وی اعلام کرد: بیش از ۷۰ درصد از سرقتها در استان البرز توسط معتادان متجاهر انجام میشود.
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