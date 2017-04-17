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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

رئیس اداره امور عشایر شهرستان اندیکا خبر داد:

آغاز کوچ درون استانی ۷ هزار خانوار عشایری در اندیکا

آغاز کوچ درون استانی ۷ هزار خانوار عشایری در اندیکا

اندیکا - رئیس اداره امور عشایر اندیکا گفت: کوچ درون استانی ۷ هزار خانوار عشایری در این شهرستان به منطقه میان بند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، وحید دارابی اظهار کرد: کوچ درون استانی هفت هزار خانوار عشایری در این شهرستان به منطقه میان بند آغاز شد و تا بیستم اردیبهشت ماه در مناطق میانبند، شامل مناطقی نیمه ییلاقی در بخش چلو این شهرستان، مستقر هستند.

دارابی افزود: با توجه به آیین نامه اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در جهت حفظ مراتع از بیستم اردیبهشت کوچ برون استانی عشایر به مناطق ییلاقی استان چهارمحال و بختیاری آغاز می شود.

وی گفت: بازسازی ایل راه ها و آبرسانی از مهمترین خدمات به عشایر در مسیر کوچ است.

رئیس اداره امور عشایر اندیکا ادامه داد: با توجه به آسفالت شدن جاده ها و توسعه راه های ارتباطی حدود ۵۰ درصد عشایر این شهرستان با ماشین، دام های خود را به مناطق ییلاقی منتقل می کنند.

دارابی بیان کرد: عشایر کوچ رو شهرستان اندیکا حدود ۶۵۰ هزار راس دام سبک دارند که در تولید گوشت و لبنیات خوزستان نقش مهمی دارند. جمعیت عشایر خوزستان حدود ۲۳ هزار خانوار شامل ۱۴۰ هزار نفر است.

کد مطلب 3955269

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