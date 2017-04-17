ثبت رکورد تولید ۸۰هزار بشکه ای آزادگان جنوبی

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی از تحقق بخش نخست طرح تولید زودهنگام این میدان خبر داد و گفت: از روز گذشته (٢٧ فروردین ماه)، برداشت روزانه بیش از ٨٠ هزار بشکه نفت از آزادگان جنوبی امکانپذیر شد. این در حالی است که تولید زودهنگام نفت آزادگان جنوبی به میزان ١١٠ هزار بشکه در روز هدفگذاری شده است که امیدواریم این میزان برداشت نیز تا پایان خرداد ماه امسال عملیاتی شود.

دهقانی با اشاره به فعالیت حدود ٣٠ شرکت ایرانی در زمینه‌های مختلف کاری در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، این طرح را نمادی از توانمندی‌ متخصصان داخلی کشور عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، مهرماه سال ١٣٨٨، قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه (MDP)، عملیات اجرایی این طرح از شهریورماه سال ١٣٩١ کلید خورد. اما این قرارداد به نتیجه نرسید و وقت کشی چینی‌ها کار را به جایی رساند که ٩ اردیبهشت ماه سال ٩٣ حکم خلع ید CNPCI از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به‌طور رسمی به این شرکت ابلاغ و تصمیم گرفته شد پیمانکاران ایرانی فعالیت‌های توسعه‌ای این میدان در دست گیرند. اکنون در حالی که کمتر از سه سال از حضور پررنگ شرکت‌های داخلی در این طرح توسعه‌ای عظیم می‌گذرد، ظرفیت تولید آزادگان جنوبی به بیش از ٨٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

در طرح جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ٢ فاز تعریف شده است که برمبنای آن، تولید در فاز نخست توسعه به ٣٢٠ هزار بشکه در روز و در فاز دوم توسعه به ٦٠٠ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

شرکت ملی نفت ایران تاکنون مطالعه میدان آزادگان جنوبی را در چارچوب امضای تفاهمنامه‌های همکاری (MOU) به شرکت‌های اینپکس ژاپن، توتال فرانسه، شرکت انگلیسی-هلندی شل، پتروناس مالزی و شرکت ایرانی تنکو سپرده است و برگزاری مناقصه این میدان را در دستور کار دارد.

دهقانی ابراز امیدواری کرد که توسعه آزادگان جنوبی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به افزایش ضریب بازیافت این میدان مشترک بینجامد.