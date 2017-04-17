نخستین همایش ملی «زنان و پیشرفت جامع» در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه پورستار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقش زنان درارتقای آموزش و فرهنگ، نقش زنان در توسعه ی گردشگری کشورهای اسلامی، نقش زنان در حفظ سلامت جامعه، نقش زنان در مدیریت و اقتصاد جامعه و نقش زنان در سیاست، تحقق عدالت و آزادی از محورهای این همایش خواهد بود.

وی تصریح کرد: مهلت ارسال مقالات ۱۵ مرداد ماه سال جاری و زمان برگزاری همایش ۱۹ مهر ماه ۹۶ است.

رییس شورای زنان فرهیخته آذربایجان شرقی گفت: استانداری آذربایجان شرقی، سازمان فرهنگی شهر داری تبریز، بسیج اساتید واحد تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان شرقی، واحد های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، مراغه، خامنه، میانه، و هادیشهر از حامیان این همایش هستند.

پورستارتأکید کرد: علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله می توانند به وب سایتEwc۹۶.iaut.ac.ir مراجعه و یا با ایمیل ewc۹۶@iaut.ac.ir مکاتبه کنند.