بوکسورهای نونهال گیلانی ۳ مدال طلا و نقره کسب کردند

امین قاسمی پور درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین جشنواره بوکس نونهالان کشور در سال جاری در استان اردبیل و در شهر گِرمی برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان نیز با ترکیب سه بوکسور نونهال در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در دو رده سنی ۱۰ و ۱۱ سال برگزار شد، افزود: محمدافزوده، محمدحسین حبیبی و علی کریمی ترکیب تیم گیلان را به مربیگری سعید کوهی تشکیل داده بودند.

رئیس هیأت بوکس گیلان با بیان اینکه این مسابقات از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ فروردین ماه در شهر گِرمی اردبیل برگزار شد، گفت: استان گیلان توانست با درخشش بوکسور های نونهال خود نتایج مطلوبی بدست آورد.

به گفته این مسئول محمد افزوده با پیروزی در مسابقه نهایی صاحب گردن آویز طلا و محمدحسین حبیبی و علی کریمی نیز با قبول شکست از حریفان خود دو مدال نقره تیم بوکس گیلان را کسب کردند.

قاسمی پور توجه به رده های سنی پایه را از اولویت های هیأت بوکس گیلان عنوان و خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا با برنامه ریزی مناسب ورزش بوکس استان را به جایگاه واقعی خود در سطح ملی و بین المللی برسانیم.