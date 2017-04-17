به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سهراب سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از طرح شکوایه از سوی والدین دانش آموز در دادسرای عمومی وانقلاب رودبار جنوب علیه فرد خاطی، دادستانی رسیدگی ویژه به این پرونده را در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: بلافاصله رئیس آموزش و پرورش، معاون فرماندار و رئیس حراست آموزش و پرورش رودبار جنوب در دادستانی حاضر و از نزدیک موضوع این حادثه تلخ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های نظارتی هرچه سریعتر موضوع پیگیری و با فرد متخلف بدون اغماض برخورد قانونی شود.

وی اعلام داشت: در حال حاضر دانش آموز صدمه دیده به پزشکی قانونی معرفی و رسیدگی به این پرونده با قید فوریت در حال انجام است.

شایان ذکر است روز شنبه ۲۶ فروردین سال جاری دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه فقاهت، واقع در روستای بحرین از توابع شهرستان رودبار جنوب به علت کاهلی در انجام تکالیف درس ریاضی از سوی معلم خود توسط یک خط کش آهنی مورد تبیه شدید بدنی قرار گرفته بود.