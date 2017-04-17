دانش آموزان سرمایه های باارزشی برای کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان زنجان از وجود ۳۶ هزار شهید دانش آموزدر استان زنجان عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش استان زنجان و در بخش ادارات در این سنگر با دانش آموزان برای رسیدن به اهدافی که امام خمینی (ره ) و مقام معظم رهبری ترسیم کرده است، تلاش می کنند و باید از زحمات مدیر کل آموزش و پرورش قدردانی کنیم.

وی با تبریک روز ارتش و مهم دانستن این نیرو در جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد:مجموعه بسیج دانش آموزی استان زنجان و آموزش و پرورش یک موضوع گسترده در نظام اسلامی به شمار می آید.

فرمانده سپاه استان زنجان زنجان با بیان اینکه امروزه یک جامعه بزرگ مانند دانش آموزان در اختیار داریم ،اظهار داشت : در سراسر کشور تعداد کثیری از دانش آموزان وجود دارند که باید بر روی این ها برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد.

وی تعلیم و تربیت توسط آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی را یک فرصت خوب قلمداد کرد و افزود:دانش آموزی که از خانه بیرون می آید دارای ذهن پاک و فکر می باشد و آماد تربیت می باشند که به تلاش ها ما و همه تشکل ها فرهنگی نیاز است که امروزه چگونه با وجود این همه هجوم دشمن بر روی دانش آموزان موثر باشیم.

کرمی با اشاره به اینکه نقشه راه امام راحل و مقام معظم رهبری و طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش باید جدی گرفته شود ،ادامه داد:هماهنگی ها خوبی در این زمینه صورت گرفته است که در آجا آن ها باید تلاش کنیم.

سردار کرمی با بیان اینکه دشمنان انقلاب و اسلام و ملت شهید پرور ایران همه روزه و شبانه برای تهاجم فرهنگی و تصویر اعتقادات و ایمان و اراده جوانان ما را هدف قرار داده اند،تصریح کرد:تهاجم فرهنگی ،سخت تر از جنگ سخت می باشد دشمنان هدف دار حرکت می کنند و باید از این جنگ نرم که صدمات زیادی را وارد می کند ،جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از نظام ها وارداتی جلوگیری کنیم ،افزود:این اقلا یک سرمایه عظیمی می باشد که فرهنگ ایثار و شهادت را در جوانان زنده کرده است باید به نسل ها بعد نیز منتقل کنیم و رفتار و منش ها و فداکاری ها شهدا را بر روی دانش آموزان الگو سازی کنیم .

کرمی در ادامه به نطق وصیت هایی از چند شهید دانش آموز پرداخت و گفت: تعلیم و تربیت یک ضرورت الهی می باشد که فرصت خوبی برای ما و آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی است که باید از این نعمت الهی به نحو احسنت استفاد کنیم و در راستا اهداف انقلاب اسلامی دانش آموزان را تربیت کنیم.

فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان با بیان اینکه دانش آموزان و نوجوانان سرمایه ها عظیم این کشور به شمار می آیند، ادامه داد:همه به عنوان یک سرباز وظیفه داریم به طور صادقانه و به دور از جناح سیاسی وارد عمل شویم و همان گونه که شهدا از ما خواسته اند جامعه ای اسلامی در کشور تربیت کنیم تا شرمنده امام و شهدا هشت سال دفاع مقدس نباشم.

وی بابیان اینکه کارها ی خوبی با اعتبارات و امکانات کم در سال ها گذشته انجام شده است ،تاکید کرد:وظیفه سنگینی بر دوش آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش آموزی قرار گرفته است که وحدت زیادی را خواستار است و کسانی که در این همکاری ها شرکت دارند،باید از لحاظ ایمانی،انقلابی و بعد دینی و علمی در سطح خوبی قرار گرفته باشند.