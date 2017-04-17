علیاصغر شاکری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس سهمیه ۵۰ هزارنفری که در کشور برای تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان قراردادی شهرداریهای کل کشور از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذشده است، کارکنان شهرداریهای خراسان شمالی نیز تبدیل وضعیت خواهند شد.
شاکری بابیان اینکه این مجوز برای آن دسته از شهرداریهایی است که بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداریها، ساختار سازمانی خود را اصلاحکردهاند، گفت: چارتهای سازمانی ۲۱ شهرداری خراسان شمالی مورد تائید قرارگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه چارت اداری شهرداری بجنورد به همراه ۶ سازمان وابسته به این شهرداری نیز در دست بررسی است و طی دو روز آینده به تائید نهایی میرسد، تصریح کرد: پس از انتصاب کارکنان پیمانی و رسمی در پستهای سازمانی مصوب جدید، تعداد و عناوین پستهای بلاتصدی شهرداریها مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با تائید این چارتهای سازمانی، پستهای سازمانی خالی در شهرداریهای خراسان شمالی احصاء میشود، افزود: بر این اساس سهمیه خام استان برای این استخدامی اعلام می شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی بابیان اینکه هنوز سهمیه خام استان اعلامنشده است، ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای انجامگرفته در مجموعه خراسان شمالی برای افزایش این سهمیه، پس از برگزاری آزمون و استخدام نیرو، بالغبر ۸۰ درصد مشکلات نیروی انسانی شهرداریهای استان حل شود.
شاکری مطلق افزود: بر این اساس نیرویهای انسانی شاغل در شهرداریها با حداقل سه سال سابقه کار در شهرداری و دارا بودن شرایط احراز و کسب حدنصاب نمره از طریق موفقیت در آزمون مربوطه تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی میشوند.
وی از آغاز ثبتنام برای آزمون استخدامی شهرداریهای استان در نیمه اول اردیبهشتماه جاری خبر داد و تأکید کرد: تنها کارکنان شهرداری مجاز به شرکت در این آزمون هستند و نتایج نیز تا پایان اردیبهشت اعلام خواهد شد.
وی استخدام ضابطهمند در شهرداریها، خروج نیروهای باسابقه از بلاتکلیفی و داشتن امنیت شغلی، رفع نیازهای واقعی شهرداریها در پستهای موردنیاز و نیز افزایش حقوق ۴۰ تا ۸۰ درصدی را ازجمله نتایج برگزاری آزمون و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها برشمرد.
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