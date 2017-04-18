تعامل با دستگاه ها منجربه ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد علی لدنی نژاد ظهر دوشنبه در جمع معاونین و مدیران ستادی آبفای کهگیلویه و بویراحمد گفت:خدمات‌رسانی مناسب و شایسته به مشترکین و سرعت بالا در ارائه خدمات از دغدغه‌های اصلی این شرکت است.

لدنی نڗاد تصریح کرد:باید سعی شود با تعامل با سایر دستگاه ها خدمات هرچه مطلوب تری به شهروندان ارائه دهیم.

لدنی نژاد با اشاره به موضوع عقد قرارداد با بانک ها در حوزه قبوض گفت: یکی از مواردی که شرکت آب و فاضلاب استان همواره پیگیری می کند عقد قرارداد با بانک ها به منظور دریافت قبوض آب مشترکین توسط آنها است.

وی افزود: متاسفانه پست بانک استان طی ماه های اخیر و پس از عقد قرارداد نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه پرداخت قبوض مشترکین شرکت آب و فاضلاب اهمال کرده است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان تاکید کرد: به رغم پیگیری‌های متعدد پست بانک کهگیلویه و بویراحمد همکاری لازم را در این زمینه نداشت.

لدنی نژاد اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای تبصره ۵تفاهم نامه مذکور و عدم رضایت حوزه خدمات مشترکین آبفای استان اعلام می شود که خدمات پست بانک از ابتدای اردیبهشت ماه جاری قطع می شود.

لدنی نژاد افزود: این بانک باید نسبت به عودت مازاد دریافتی وجوه کسر شده از قبوض آب مشترکین به حساب این شرکت اقدام نماید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: پست بانک استان از تاریخ اول اردیبهشت نسبت به عدم دریافت قبوض آب مشترکین اقدام نماید.

لدنی‌نژاد تصریح کرد: در غیر این صورت قبوض دریافتی از سوی این بانک در سیستم نرم افزاری مشترکین شرکت آبفای استان لحاظ نمی‌گردد و پست بانک بدهکار محسوب شده و باید پاسخگوی مشترکینی که توسط آن بانک هزینه قبض آب خود را پرداخت نموده‌اند باشد.