به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف با تقدیر و تشکر از زحمات دست اندرکاران در افتتاح و بهره برداری ۱۰۱پروژه منطقه ۱۵ ضمن تبریک ایام و اعیاد ماه رجب، گفت: به تعبیر امام(ره) عید ملی ما در ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران است. وقتی ملت ما جمهوری اسلامی را انتخاب کردند ۲ هدف و قرار بزرگ داشتند، اول اینکه این کشور در سایه اسلام، قرآن و عترت زندگی کند و دست همه طواغیط را از این سرزمین دور کند، دوم اینکه مردم بر سرنوشت خودشان اثرگذار بوده و سرنوشت خودشان دست خودشان باشد. به طوری که مردم در همه ساز و کار این نظام دخیل بوده و مشارکت معنی دار داشته باشند تا خودشان سرنوشت خودشان را انتخاب کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه اساسی به قشر محروم و مستضعفان سرلوحه کار نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، اظهار کرد: حضرت امام (ره) فرمودند یک موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان نمی دهیم، یعنی این افتخار نظام اسلامی است که باید بیشترین توجه و تحول در هر مسیری توجه به محرومان، مستضعفان و حاشیه نشیان باشد. به عبارت دیگر در عین اینکه همه مردم در سایه اسلام بتوانند یک زندگی خوب مادی و رفاه اجتماعی داشته باشند، نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بتواند بستر لازم برای سعادت اخروی مردم را فراهم کند. این ها قرارهای ما در ۱۲ فروردین سال ۵۸ بوده است.

شهردار تهران ادامه داد: حقیر در روزی که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردم، اولین نکته ای که در همان دی ماه سال ۸۴ به مردم گفتم این بود که به مردم شهر متعهد شدم حداقل اجازه ندهم فاصله بین شمال و جنوب بیشتر شود. آن روز متعهد نشدم فاصله را کاهش دهم با شما عهد کردم که نگذارم این فاصله بیشتر شود، اما خداوند را شاکرم امروز با همه شاخص ها که نگاه می کنیم شاهد هستیم این فاصله در حوزه زیرساخت ها، فرهنگی، خدماتی و ... کاهش پیدا کرده است. به طوری که خود مردم زندگی می کنند و این را می بینند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه هیچ گاه نگفته ایم توانسته ایم همه مشکلات را حل و فصل کنیم، خاطرنشان کرد: البته خداوند می داند لحظه ای در خدمت به مردم درنگ نکردیم. خصوصا خدمت به آنهایی که به ایشان مدیون هستیم و امروز هم با همه محرومیت، شهید می دهند و فرزندان خود را برای دفاع از مظلومان، امنیت ملی و دفاع از حرم می فرستند.

وی گفت: اگر انقلاب اسلامی و امنیت کشور خون می خواهد امروز این مستضعفان خون می دهند. بنابراین سعی کرده ایم تا جایی که در توان داریم با کم و کاستی در قبال این قشر ارزشمند انجام وظیفه کنیم و تاکید می کنم شاید درخور شان شما نبود اما بیش از این در توان ما نبود.

شهردار پایتخت با بیان اینکه بسیار خوشحالیم چنین توفیق خدمتی را پیدا کرده ایم، افزود: ما در ۱۲ فروردین قول دادیم که مردم در سرنوشت خودشان و تصمیماتی که گرفته می شود اثر گذار باشند و آنها تصمیم بگیرند. این اثرگذاری و تصمیم گیری تنها در انتخابات نیست بلکه انتخابات یکی از مهم ترین آنها است. اگر مردم در انتخابات شرکت کردند و آرای خودشان را به صندوق ریختند و سپس کنار نشستند چه فایده ای دارد؟ قرار ما در ۱۲فروردین این بود که در تصمیم گیری در همه شئونش مردم با هر گرایش، سلیقه، دین، مذهب و قومیتی وقتی در سایه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، در زندگی خود ایفای نقش کنند. امروز مهم تر از خدمت در حوزه های عمرانی و زیرساختی این است که در شهر تهران از روزی که توفیق خدمت پیدا کردم اصرار بر این موضوع داشتم که مردم در سرنوشت خودشان دخیل باشند. به طوری که امروز شکل گیری شورایاری ها و مجموعه هیات امنای محلات در این راستاست. درواقع ما در مجموعه شهر اختیار داشتیم تا این شورایاری ها و هیات امنا در هر محله ای حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: تا قبل از این حتی ارتباط مردم با شهرداری یک ارتباط صرف اداری بود. البته نمی خواهیم بگوییم شورایاری ها عیب و نقص ندارند، اما حتما شورایاری ها و هیات امنای محل کمترین عیب و نقص را نسبت به بخش ها و ماموران دولتی دارند، آن ها بدون هیچ پاداشی ایستاده اند و به مردم خدمت می کنند. حتما از ما توضیح می خواهند و جلوی بنده را به عنوان شهردار می گیرند و از ما توضیح می خواهند چرا که این حق مردم است. به برکت این ارتباط، سازمان های خدماتی دولتی شامل آب، برق، فاضلاب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... هم در شهر پاسخگو هستند. البته هنوز به نقطه ایده آل نرسیدیم ولی مردم توانایی تصمیم گیری برای محله خودشان را دارند و شورای شهر هم در مقیاس شهری اثرگذار است. اما این زنجیره دخالت مردم در امورات و تصمیم گیری های خودشان رمز موفقیت است.

وی خاطر نشان ساخت: اگر امروز ما در مقیاس ملی اشکالات جدی داریم، مشکلات از اینجا شروع می شود که مردم را در تصمیم گیری شریک نکردیم و بعد از اینکه رای مان را گرفتیم، رهایشان کردیم. این در حالی است که دغدغه ما مسئولان باید دغدغه آنها باشد، مگرنه این کشور ظرفیت های بسیار زیادی در بعد مادی دارد.

قالیباف ابراز داشت: وقتی دو روز قبل درباره افزایش ظرفیت ها در کشور صحبت کردم، آن حرف بسیار دقیق گفته شد اما عده ای به آن انتقاد کردند؛ البته انتقاد طبیعی است و ایرادی ندارد با این حال بعضی افراد به جای انتقاد، تخریب کردند که این منصفانه نیست بدانید اگر از این حرف هم برداشت اشتباهی کردند، باز هم اشکالی ندارد. صرف نظر از این برداشت، اشتباه اینجا است که کشور ما امروز دچار یک چالش بزرگ مدیریتی شده است.

وی با بیان اینکه در مدیریت کشور روحیه تحول وجود ندارد، ابراز داشت: وقتی روحیه تحول نیست و مدیریت کشور یک مدیریت خسته، نشسته و بسته است، تنها افراد خاصی می توانند بیایند و مردم در میدان حضور ندارند.

قالیباف ابراز داشت : قوه مجریه به معنی اجرا و مدیریت است اما وقتی که این روحیه تحرک وجود ندارد، طبیعی است که شرایط اقتصادی ما امروز دچار گرانی، بیکاری و نداشتن شغل و نبود رونق می شود.

وی خاطر نشان ساخت: امروز تنها بیکاری مشکل ما نیست بلکه بسیاری از افرادی که صبح کرکره مغازه خود را بالا می کشند، به اندازه اجاره و آب و برق هم نمی توانند درآمد کسب کنند، در این میان اگر بی توجهی در مالیات آن ها صورت گیرد و قبض مالیات بی ربط بیاید، این فرد باید یک چیز اضافه هم پرداخت کند. به این ترتیب هم اکنون عده ای شغل ندارند و عده ای هم کار دارند اما کاسبی ندارند.

قالیباف گرانی و بیکاری را ثمره مدیریت ضعیف دانست و گفت: این نیازمند انقلاب اقتصادی است اما این مدیریت قادر به اینکه با خرد جمعی و تکیه بر نیروهای جوان و خلاقیت کار را پیش ببرد، نیست چرا که این حال و حوصله در آنها وجود ندارد و این چالش کشور است.

وی ابراز داشت: باید دست به دست هم دهیم و دو کار مهم انجام دهیم. اول اجازه دهیم مردم بر اساس فرمایش حضرت امام (ره) در همه سطوح مشارکت داشته باشند. این در حالی است که ما هر روز می بینیم دولت کارها را از مردم می گیرد و آنها را در اختیار خودش و افراد قلیلی منحصر می کند که این علت عقب ماندگی ما است.

قالیباف با انتقاد از نبود روحیه تحول در مدیریت کشور، به ظرفیت های فراوان موجود در ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: کشور ظرفیت های بسیار زیادی دارد و مهم ترین سرمایه آن نیز سرمایه انسانی و نیروهای جوان، باتجربه و سپس سرمایه های مادی فراوان است.

او در ادامه یادآور شد: حال که در یک لحظات سرنوشت ساز قرار گرفته ایم و قرار است در ۲۹ اردیبهشت ماه نمایندگان خودمان برای شوراهای شهر و روستاها و قوه مجریه کشور انتخاب کنیم، امیدوارم کسی که توان اجرایی، مدیریت، روحیه تحول و استفاده درست از این ظرفیت های مادی و انسانی کشور را دارد افتخار آفرین باشد و بتوانیم کاری کنیم که از این چالش های جدی و اساسی رهایی یابیم.

قالیباف در پایان عنوان داشت: روزی که بنده توفیق خدمت در شهرداری را پیدا کردم، به مردم گفتم توجه به فقرا و مناطق محروم در اولویت ما است و کاری می کنیم که هر شش ماه یک بار هر کسی به اطراف خودش نگاه می کند، در حوزه وظایف شهرداری تحول را بییند. مطمئن هستم در قوه مجریه هم می توان در یک دوره ۴ ساله مشکلات مهمی مثل اشتغال، بیکاری و بی رونقی را حل کرد تا ماه به ماه و سال به سال این تحول و روند مثبت دیده شود و در پایان ۴ سال بتوان به نقطه قابل قبولی رسید تا مردم را از این فشارها و نگرانی هایی که وجود دارد رهایی داد.

وی گفت: این دغدغه ها نباید باعث اذیت و نارضایتی برای مردمی شود که انصافا پای انقلاب، عزت کشور وسربلندی ایران اسلامی ایستادند.