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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهریار خبر داد؛

تصادف زنجیره ای شش خودرو در شهریار

تصادف زنجیره ای شش خودرو در شهریار

شهریار- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار گفت: شش خودرو در شهریار به صورت زنجیره ای با یکدیگر برخورد کردند.

احمد کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظهر امروز تصادف زنجیره ای شش دستگاه خودرو در شهریار به این سازمان گزارش شد، افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند شش خودرو سبک و سنگین در محور قدس به اندیشه به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: همکاران من با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و ایمن سازی محل حادثه اقدام به رها سازی یک مصدوم این تصادف زنجیره ای و تحویل وی به اورژانس کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار گفت: وجود خودروهای سنگین و سرعت تا حدودی بالا در این حادثه سبب وارد آمدن خسارات مالی فراوانی شده است اما خوشبختانه همان یک مصدوم را داشتیم و این جای شکر دارد.

بر اساس این گزارش، خودروهای آسیب دیده توسط جرثقیل در حال دور شدن از محل حادثه هستند.

کد مطلب 3955381

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