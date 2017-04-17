کلاهبرداری سرباز فراری از دختر ۱۴ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدمهدی کاکوان افزود: فردی با مراجعه به این پلیس ضمن ارائه شکایت خود، اذعان داشت‌ فردی با اغفال دختر ۱۴ ساله‌ام با گرفتن عکس‌های شخصی وی، اقدام به تهیه تصاویری مستهجن از وی کرده و ضمن تحت تاثیرقراردادن زندگی‌ام ، کار را به جایی رسانده که حتی دخترم حاضر به همکاری برای پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب بنده به فرد شیاد شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای پی جویی موضوع نیاز به حضور دخترشاکی ضروری بوده پس از کسب مجوزهای قضایی با انجام اقدامات روانشناسانه و اعتمادسازی لازم، دختر شاکی یقین کرد که همکاری وی با پلیس مشکل ساز نبوده و به نفع وی خواهد بود.

کاکوان افزود: پس از تحقیقات کامل و جامع از وی روشن شد متهم فردی ۲۶ ساله است که سرباز یکی از بیمارستان‌های شهر تهران بوده و با اغفال دختر و تهیه تصاویری از وی درحال سوء استفاده و اخاذی از این دختربچه است و تاکنون مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد و طلا از وی اخاذی کرده و مجددأ درخواست‌های دیگری از وی دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اضافه کرد: به دلیل حساسیت موضوع اکیپ مجربی از این پلیس برای دستگیری متهم اعزام و با دستگیری، ادله جرم الکترونیکی وی کشف و ضبط شد و با اعتراف نامبرده مشخص شد متهم با افراد دیگری نیز چنین ارتباط و اقدامی را انجام داده است.

کاکوان اضافه کرد: این فرد انگیزه خود را از ارتکاب به چنین اعمالی کسب مال اعلام کرد که درنهایت با صدور قرار قانونی لازم متهم به زندان اوین اعزام شد.

وی تاکیدکرد: حتما والدین بر فعالیت سایبری فرزندان خود نظارت داشته باشند و آموزش‌ های لازم را به آنها ارائه دهند که در این فضا چگونه رفتار کنند.

رئیس پلیس فتا تهران در ادامه به شهروندان هشدار داد که به فرزندانتان بگویید هیچ گاه اطلاعات شخصی خود را برای کسی بازگو نکنند و اطلاعات مهم شخصیشان را از جمله تصاویر خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نگذارند یا برای کسی ارسال نکنند.

سرهنگ کاکوان از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی آن را ثبت کنند.