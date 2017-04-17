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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

با صدور پیامی؛

ولایتی در گذشت مهدی اصفهانی را تسلیت گفت

ولایتی در گذشت مهدی اصفهانی را تسلیت گفت

رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با صدور پیامی درگذشت عضو این کمیته را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با صدور پیامی درگذشت محمد مهدی اصفهانی عضو این کمیته را تسلیت گفت.

 ولایتی با اشاره به اینکه ضایعه خسارت بار از دست دادن عضوی محترم از کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی و استادی ارزشمند از جامعه علمی کشور همه را در حزن و اندوه فرو برده است افزود: کرامت های اخلاقی وی در سایه خدمت به ائمه معصومین (ع) و ارادت به ولایت به همراه تسلط بر حوزه های علمی، شخصیتی ممتاز از وی ساخته بود که مورد اقبال همگان بود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تسلیت درگذشت آن مرحوم مغفور به اهالی علم و خانواده ایشان، برای استاد اصفهانی از درگاه پرفیض و با برکت باری تعالی علو درجات و مغفرت مسئلت نمود.

کد مطلب 3955433
محمد مهدی ملکی

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