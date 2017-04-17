معرفی ۲ روستای لرستان به عنوان «هدف گردشگری»

به گزارش خبرنگار مهر، دیانوش چراغی در حاشیه بازدید از آثار تاریخی پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو روستای ولی عصر(عج) شهرستان پلدختر و روستای «ونایی» بروجرد لرستان باه عنوان روستاهای هدف جاذبه های گردشگری و صنایع دستی در سطح کشور انتخاب شدند.

وی گفت: در این راستا ۵۰۰ روستای هفد گردشگری در سطح کشور در نظر گرفته شد.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: میراث فرهنگی ازاین تعداد ۷۳ روستا را برای حمایت از مشاغل بومی، معرفی فرهنگ بومی و محلی و فعالیت جوامع از انتخاب کرده است.

چراغی بیان کرد: در بین این روستاها دو روستای استان لرستان ولی عصر(عج) در شهرستان پلدختر و روستای ونایی بروجرد انتخاب شده اند.

وی تصریح کرد: روستای ولی عصر (عج) پلدختر که هدف گردشگری است و در مسیر جاده ترانزیتی قرار گرفته و مردم از نقاط مختلف استان و کشور به خاطر جاذبه های گردشگری آن به ویژه تالاب ها به این منطقه سفر می کنند.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: روستای ولی عصر (عج) به ویژه پارک جنگلی و تالاب ها که حاصل زمین لغزش سیمره بوده دارای توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی و مناظر زیبای طبیعی و چهار فصل است و گردشگران زیادی در طول سال از آن دیدن می کنند.

چراغی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و آموزش های اولیه که از قبل انجام شده از طریق تسهیلات بانکی بتوان برای فعالیت این گونه افراد در قالب کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی ایجاد کرد.

وی افزود: در بحث گردشگری لازم است، اقامت گاه هایی برای پذیرایی و اسکان گردشگران نوروزی با حمایت ویژه به عنوان اقامت گاه های بومی گردی با رعایت وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی بر اساس مصالح بومی شرایط منطقه ای داشته باشیم

چراغی خاطر نشان کرد: در این مورد دستگاه هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد مسکن حضور خواهند یافت و در این رابطه میراث فرهنگی استان تفاهنامه هایی را با سازمان میراث فرهنگی و وزارت کشور داشته که به استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های منطقه ابلاغ شده است.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: هدف این اداره حضور هر چه بیشتر جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد است و دولت با توجه به شعار سال در راستای برنامه های سال گذشته و تولید و اشتغال از این جوامع محلی برای ایجاد اشتغال و خودکفایی حمایت می کند.