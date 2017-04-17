امروز رژیم صهیونیستی برای بقای خود تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در دیدار با جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق کشور که به مناسبت فرارسیدن روز ارتش صورت پذیرفت اظهارکرد: گروه های منحرف در ابتدای انقلاب ارتش را هدف قرار دادند تا کشور با دست خالی وارد جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق شود و آنها به هدف خود که سرنگونی و شکست انقلاب بود دست یابند که به اهداف خود نرسیدند.

وی افزود:نظام ستمشاهی سعی زیادی کرد تا ارتش را مقابل مردم قرار دهد اما به دلیل وجود چهره های انقلابی در ارتش که در پیروزی انقلاب نیز نقش اساسی داشتند نقشه های شوم طاغوت از بین رفت زیرا در آن زمان ارتشیانی که مقابل مردم قرار گرفته بودند، افرادی خاص و دست چین شده بودند و بسیاری از افسران و فرماندهان ارتش از روبرو شدن با مردم سر باز می زدند.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: امام(ره) در تمام کشتارهای رژیم ستمشاهی سعی می کردند ارتش را تا اندازه ای مهذب نگاه دارند تا مردم در برابر ارتش قرار نگیرند و پس از انقلاب هم با وجود تلاش کمونیست ها و منافقین برای مقابله با ارتش، از این مسأله جلوگیری به عمل آمد.

علم الهدی در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز ارتش تصریح کرد: روز ۲۹ فروردین، سند ملی شدن ارتش است زیرا پیش از انقلاب ارتش شاهنشاهی بود و هیچ دست آورد نظامی نداشت و پس از پیروزی انقلاب، این نیرو پویایی خود را حفظ کرد و توانست در بسیاری از عرصه ها به خودکفایی برسد که یکی از نمونه های آن نیروی دریایی است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد و تفاوت امروز با دوران مبارزات پیش از انقلاب در این است که پیش از این، نیروهای رژیم شاه در برابر ما قرار داشتند اما امروز با استکبار جهانی درگیر شده ایم .

امام جمعه مشهد بیان کرد: امروز پیشرفت کشور کاملا محسوس است و دشمن نیز هر روز با ضعف تر می شود و رژیم صهیونیستی که روزی به دنبال افزایش قدرت خود در منطقه بود امروز برای بقای خود تلاش می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهارکرد:امروز اقتدار ایران در دنیا جلوه فراوانی پیدا کرده است و این عنایت خاصه امام زمان(عج) است.