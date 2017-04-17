قانون مبنای عمل در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات استان کرمان، اظهار کرد: از مرحله تعیین هیئت نظارت انتخابات طبق برنامه زمانبندی انتخابات عبور کردیم و کار انتخابات با پشتیبانی فرمانداران، بخشداران و هیئت های نظارت به مردم سپرده شد که معتمدین مردم وارد عملیات شود و مردم سالاری دینی شکل عملی بگیرد.

ذکااسدی با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است، گفت: هدف اصلی هم برای مجریان هم برای ناظران، برگزاری انتخاباتی سالم و پر شکوه با حضور مردم است تا بار دیگر باعث سرافرازی ملت ایران و اهالی استان کرمان باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تصریح کرد: در این مسیر ابزاری جز قانون نداریم عمل به قانون تنها وسیله ای است که می تواند ما را به مقصد خود که همان رضایت خداوند و امانتداری مردم است رهنمون سازد.

وی عنوان کرد: امیدواریم همانطور حضور مردم استان کرمان در انتخابات سال ۱۳۹۴ بسیار باشکوه و بالاتر از میانگین کشوری بود در انتخابات پیش رو نیز مردم حضور پررنگ داشته باشند.

معاون استاندار کرمان با اشاره مدیریت انقلابی و جهادی و ابتکارات استاندار افزود: اقدامات مدیریتی استاندار نه تنها مهر تایید مقام معظم رهبری بر عملکرد اقتصاد مقاومتی استان زده شده بلکه معظم له در فرمایشات کارنامه اقتصاد مقاومتی استان کرمان را نمونه ای برای سایر نقاط کشور معرفی فرمودند و این موضوع همچون ستاره ای درخشان در تاریخ کارنامه عملیات مدیران استان می درخشد.

وی گفت: امیدواریم و مطمئنیم انتخابات پیش رو در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با پرچمداری استاندار و پشتیبانی نماینده ولی فقیه در استان کرمان با همدلی و رعایت اخلاق سیاسی مبتنی بر شعار محوری توسعه و ولایت مداری به بهترین شکل در استان برگزار شود.