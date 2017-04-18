مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم/بیکاری کاهش نیافت

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و جمعی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد، مسعود خوانساری، رییس اتاق مروری بر اخبار و وقایع مهم اقتصادی طی یک ماه اخیرداشته و با تاکید بر مطالبات و خواسته های بخش خصوصی از دولت دوازدهم با اشاره به آمار ارائه شده تورم و تک نرخی شدن آن اظهار امیدواری کرد روند کاهش تورم ادامه داشته و تورم تک نرخی پایدار بماند.

وی در خصوص تراز تجاری مثبت در سال گذشته گفت مثبت شدن این تراز نشانه خوبی است و خوشبختانه برای دومین سال متوالی می توانیم بدون اتکا به نفت صادرات خوبی داشته باشیم. این موضوع امیدواری بسیاری در تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده است.

وی به شاخص رشد اقتصادی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت گرچه سال ۹۴ رشد اقتصادی صفر و یا کمتر بود اما دستیابی به رشد مثبت اقتصادی حرکت خوبی بود و امیدوارین سال ۹۶ هم این رشد ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: تولید ناخالص ملی در سال ۹۵ به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و این نشان میدهد بعد از ۵ سال رشد منفی ما توانستیم در سال ۹۵ به رقم سال ۹۰ برسیم.

وی تاکید کرد:آخرین شاخص بحث اشتغال است که حدود ۶۱۵ هزار اشتغال ایجاد شد اگرچه تلاش شد اما میزان اشتغال ایجاد شده نتوانست از جمعیت بیکار کم کند. امیدواریم روند رشد شاخصهای اقتصادی هم در دولت دوازدهم ادامه داشته باشد.

خوانساری به مصوبه قبول اظهارنامه مالیاتی بنگاه های کوچک اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این موضوع که علی الراس را منتفی کردند و از اختیارات سازمان مالیات بود در راستای حمایت از بخش خصوصی صورت گرفت و بسیار اتفاق خوبی بود.

خوانساری تصریح کرد: در سال جدید ما موضوع انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم که اتاق بازرگانی حمایت از هیچ کاندیدایی را به صلاح ندانسته و برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور مفید نمیداند.

وی افزود: اما بهترین زمان برای اعلام خواسته ها و مطالبات بخش خصوصی است. ما بیانیه را در کوتاهترین زمان ممکن آماده کردیم و امیدواریم کاندیداهای ریاست جمهوری نظرات بخش خصوصی را مد نظر داشته و اعلام نظر کنند.

امضای تفاهم‌نامه اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

در ادامه نشست هیات نمایندگان، تفاهمنامه‌ای میان اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد. به موجب این تفاهمنامه، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، یکی از مراکز آموزشی خود را که در منطقه اقدسیه تهران واقع است، به مدت سه سال برای ارائه آموزش‌های کاربردی به اتاق تهران واگذار کرد.

اتاق بازرگانی تهران نیز با استفاده از تجربیات خود مانند موسسه ترویج کسب‌وکار WIFI اتریش این مرکز را اداره خواهد کرد.

در بخش بعدی این نشست، محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی از سیاست‌های تجاری کشور و موانع سرمایه‌گذاری خارجی ارائه و با نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه تبادل‌نظر می‌کند.