حسن ماسوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطار گردشگری هزار و یک شب با همکاری شرکت بین المللی جهانگردی آزادی(آتیو)، حامل تعداد ۴۷ نفر گردشگر از کشورهای آلمان، سوئیس، روسیه، مکزیک، ترکیه، فنلاند و دانمارک به اصفهان سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه این قطار، پانزدهمین قطار گردشگری است که به اصفهان سفر می‌کند، ادامه داد: سه هفته متوالی است که هر سه شنبه یک قطار گردشگری به اصفهان سفر کرده و گردشگران از آثار تاریخی و گردشگری این استان بازدید می کنند.

مدیر کل راه آهن اصفهان تصریح کرد: این قطار گردشگری ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه ۲۹ فروردین ماه به ایستگاه راه آهن اصفهان وارد می‌شود.

وی اعلام کرد: این قطار با آرایش یک واگن روسی، دو تا سالن قطار پنج ستاره خواب زندگی قطار از شرکت رجا و دو سالن ۶۰ نفره پارس ایرانی و یک رستوارن است.