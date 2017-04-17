ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوادث مختلف حضوری آگاهانه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس مقدسیان ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان قرارگاه‌های منطقه‌ای شمالشرق ارتش با آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌رضوی با اشاره به این دیدار در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارتش یک نیروی آماده است، اکنون نیز پیشرفت های چشمگیری هم در حوزه خودکفایی و هم در بخش آموزش و آمادگی در برابر حمله های احتمالی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیشترین داوطلبان اعتکاف، برنامه‌ها و مسابقات حفظ قرآن، مفاهیم و احکام شرعی در سراسر کشور را ارتش داشته که این نشان دهنده اهمیت مسائل فرهنگی و دینی در این یگان است.

ارشد عقیدتی- سیاسی ارتش در شمال شرق کشور به حضور پیشتاز، آگاهانه و همیشگی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوادث اخیر کشور اشاره کرد و گفت: در زلزله خراسان رضوی، سیل آذربایجان و کردستان و حوادثی از این دست حضور فعال و پویایی را شاهد بودیم که این نشان دهنده تعهد برادران ارتشی است به انقلاب، نظام و مردم در حوادثی که رخ می‌دهد.