به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی اظهار داشت: به مناسبت روز ارتش برای تسهیل در عبور و مرور، محدودیت‌های ترافیکی در شهر بیرجند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در نظر دارد در راستای تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی برای شهروندان ممنوعیت ترافیکی در روز ارتش اجرا کند افزود: به منظور جلوگیری از مشکلات ترافیکی، بروز حوادث رانندگی این محدودیت‌ها از ساعت ۶ و۳۰ دقیقه صبح سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه در بیرجند آغاز می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: فردا تردد در خیابان پاسداران حد فاصل تقاطع تامین اجتماعی تا بلوار پیامبر اعظم (ص) و بالعکس و تردد و توقف در خیابان پاسداران حد فاصل میدان جانبازان تا بلوار پیامبر اعظم(ص) و بالعکس ممنوع است.

رضایی افزود: تردد در خیابان محلاتی حد فاصل تقاطع ۲۲ بهمن و محلاتی، تقاطع پاسداران-محلاتی، خیابان ۱۵ خرداد، حدفاصل تقاطع ۲۲ بهمن و ۱۵ خرداد و تقاطع ۱۵ خرداد- پاسداران، بلوار پیامبر اعظم (ص) حد فاصل میدان دانشگاه آزاد و تقاطع بلوار پیامبر اعظم و پاسداران ممنوع است.

وی بیان کرد: تردد در خیابان امام موسی صدر حد فاصل تقاطع سیلو به سمت خیابان پاسداران و بالعکس در محدوده ترافیکی است و مسیرهای خیابان جماران حد فاصل تقاطع جماران و معلم به سمت خیابان پاسداران و بالعکس، خیابان محلاتی حد فاصل تقاطع محلاتی و ۷ تیر به سمت خیابان پاسداران و بالعکس و حد فاصل میدان ۷ تیر به سمت خیابان پاسداران و بالعکس با ممنوعیت تردد مواجه خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی اظهار داشت: این محدودیت‌ها فردا از ساعت ۶:۳۰ صبح تا پایان مراسم روز ارتش برقرار است.