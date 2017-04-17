کمبود ۳۶۰ مدرسه در یزد/ نیاز جدی به مشارکت خیران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارفی امروز در نشستی خبری با اشاره به کمبود ۳۶۰ مدرسه در استان یزد اظهار داشت: برای ساخت این تعداد مدرسه به ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مدارس استان یزد فرسوده است، بیان کرد: سه هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان یزد نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی است.

عارفی عنوان کرد: برای ساخت این تعداد مدرسه همچنین مرمت و بازسازی کلاس های درس، نیاز به مشارکت جدی خیران مدرسه ساز وجود دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد تصریح کرد: دولت توان تامین تنها بخشی از هزینه های مورد نیاز برای بازسازی و احداث مدارس جدید را دارد.

وی خواستار مشارکت جدی خیران مدرسه ساز و ورود آنها به امر مدرسه سازی شد و تاکید کرد: اگر خیران وارد عمل شوند و دولت نیز مشارکت کند، سفره مدارس غیراستاندارد در سطح استان برچیده خواهد شد.

عارفی در مورد طرح های نیمه تمام اداره کل نوسازی، توسعه و مدارس استان نیز بیان کرد: ۴۴ طرح نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که برای بازسازی این تعداد طرح به ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان یزد خبر داد و یادآور شد: این جشنواره در روز ۳۱ فروردین ماه با حضور هزار خیر مدرسه ساز برگزار خواهد شد.

عارفی در بخش دیگری از سخنان خود از استقبال خوب خیران استان یزد در زمینه مشارکت در م درسه سازی خبر داد و گفت: میزان جذب خیران مدرسه ساز استان یزد رشد ۳۰ درصدی داشته و یزد در این زمینه در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

وی، تعداد خیران مدرسه ساز استان یزد را ۲ هزار و ۱۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۵۰ نفر را بانوان تشکیل می دهند که این خیران ۳۵ درصد مدارس استان یزد را احداث کرده اند.