به گزارش خبرنگار مهر، در جریان حادثهای که در یکی از محلههای قم به وقوع پیوست مادر و ۳ فرزند وی در آتش سوختند.
مطابق اطلاعات اولیه منتشرشده در شبکههای اجتماعی در این حادثه ۳ نفر از مجروحان شامل ۲ کودک پسر و مادرشان فوت کردند و فقط یک دختر نوجوان زنده مانده که حال جسمی وی وخیم گزارششده است.
سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم در خبری که در کانال روزنامه همشهری قم منتشرشده در این رابطه گفته که این حادثه عمدی بوده است.
این در حالی است که دقایقی بعد کانالهای خبری به نقل از خبرگزاری صداوسیمای قم اظهارات سردار مجتبایی فرماندهی انتظامی استان و انتشار این خبر از زبان وی را تکذیب کردند.
همچنین برخی کانالهای خبری در اخبار تکمیلی به نقل از یکی از بستگان خانواده حادثهدیده در جریان این حادثه آتشسوزی اعلام کردند: این حادثه که متأسفانه منجر به فوت مادر و دو فرزند پسر و مصدومیت تنها دختر خانواده شده بود در اثر انفجار در قسمت آشپزخانه این واحد مسکونی بوده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر درباره این حادثه از یک منبع آگاه حکایت از آن دارد که آتشسوزی چندین روز پیش و در سکوت خبری اتفاق افتاده است.
این حادثه منجر به سوختگی بالای ۷۰ درصد مادر و دو کودک پسر و یک دختر ۲۲ ساله وی شده بود که چهار مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و مادر و دو کودک پسر پس از مدتی فوت کردهاند.
پیگیری خبرنگار مهر برای اطلاع از جزئیات این حادثه ادامه دارد.
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