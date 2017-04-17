نقاط قوت و ضعف شعب اخذ رأی در یزد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان یزد که با حضور معتمدین هیئت اجرایی، رئیس و اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس قانون یکی از وظایف هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تعیین تعداد و محل اسـتقرار شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأی و بررسی، تأیید و تصویب مصوبات هیئت های اجرایی بخشها در همین موارد است.

وی با بیان اینکه از چند ماه گذشته کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد شعب اخذ رأی را مورد بازدید قرار داده اند، افزود: بررسی وضعیت عمومی، نحوه پوشش آنتن دهی، تجهیزات مورد نیاز شعب و دسترسی هر چه بهتر مردم به شعب از مواردی بوده که در ارزیابی کارشناسان مدنظر قرار گرفته است.

سالاری با تأکید بر اینکه باید تعداد شعب اخذ رأی در حد مورد نیاز مردم باشد، تصریح کرد: بالا بودن رأی در برخی از شعبه ها در انتخابات گذشته و احداث مجتمع های مسکونی در نقاط مختلف شهر از مهمترین مکانهایی است که می تواند افزایش تعداد شعب در مرکز استان را توجیه کند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان یزد اضافه کرد: با استفاده از نقشه هوایی نرم افزار پراکندگی شعب اخذ رأی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان توسط کارشناسان تهیه شده که این اقدام می تواند در تعیین محل جدید شعب مؤثر باشد.

سالاری خاطرنشان کرد: باید تمهیدات لازم به نحوی فراهم شود که همه مردم بتوانند به راحتی آرای خود را به صندوق رأی بیاندازند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات با کمیت و کیفیت بالا استفاده شود، تصریح کرد: ستاد انتخابات شهرستان بر برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، شفاف و با مشارکت حداکثری تاکید دارد و لازمه تحقق آن همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی است.